BNG y PSOE difieren sobre cómo marcha su pacto de investidura

Representantes del PSOE y del BNG se reunieron ayer para analizar cómo marcha el acuerdo de investidura pactado entre ambas formaciones y unos y otros salieron diciendo cosas distintas. Los nacionalistas se mostraron preocupados y los socialistas, satisfechos.

Una muestra más de que la relación ya no es la que era cuando se firmó el acuerdo de investidura. «Estamos preocupados porque o grao de cumprimento do acordo é manifestamente mellorable. Continuamos a pensar que o que asinamos en xuño de 2019 é un moi bon acordo para a cidade. Nós non nos movemos del, mais ás veces temos a sensación de que o PSOE, si. Hoxe, trasladámoslles esa impresión e emprazámolos a que volvan ao acordo», comentó el líder de los nacionalistas coruñeses, Francisco Jorquera.

El BNG considera que hay incumplimientos en materia de urbanismo, cultura, transporte o normalización lingüística, y cita como ejemplos su rechazo al proyecto de As Percebeiras, la falta de zonas verdes en el Agra do Orzán o las mejoras pendientes en el mapa de líneas de autobuses.

«Se o goberno local volve ao espírito de xuño de 2019 o BNG terá unha actitude construtiva, colaborativa e propositiva, como veu facendo desde que comezou o mandato. Eu confío en que o faga. En todo caso, emprazámonos a unha nova reunión para, xa nela, verificarmos con maior concreción o grao de cumprimento por parte do goberno local dos compromisos que contraeu co BNG no acordo de investidura», concluyó Jorquera.

Por su parte, el portavoz del gobierno local y concejal de Economía, José Manuel Lage Tuñas, calificó la reunión de positiva. «Gustaríanos ter avanzado con maior axilidade e rapidez nos acordos asinados co BNG, pero este ano 2020 está marcado pola pandemia da covid-19 e toda a planificación deseñada a finais do ano 2019 tivo que ser modificada para priorizar o perentorio e urxente, que era xestionar as consecuencias da pandemia», dijo.