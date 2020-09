Benestar Social de A Coruña reabre los espacios de atención a la infancia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a coruña / la voz 25/09/2020 18:53 h

La Concellería de Benestar Social, Igualdade e Participación reabre los espacios de atención a la infancia en sus localizaciones habituales, excepto en el caso de Sagrada Familia, que se trasladó a una nueva localización en el Centro Cívico dos Mallos. Con motivo de la nueva situación sanitaria provocada por el covid-19, «e velando polo benestar das e dos menores, o número de prazas en cada un dos espazos de atención á infancia verase reducido a un máximo de nove menores, que serán atendidos en todo momento por un monitor», detallan.

La concejala de Benestar Social, Igualdade e Participación, Yoya Neira, indica que el compromiso del gobierno local no es otro que ayudar «a conciliar ás familias con nenas e nenos coa reapertura destes espazos nos que se cumprirán todas as medidas que indiquen as autoridades sanitarias». Además, anuncia que «as Ludotecas de Monte Alto e de Mesoiro reconverteranse en espazos de atención á infancia».

Para acceder a este servicio hay que estar dados de alta en el Servizo de Canguraxe y acreditar necesidades de conciliación laboral.