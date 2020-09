El BNG insta al PSOE de A Coruña a «manterse no espírito do pacto de investidura» que dio la alcaldía a Inés Rey

Jorquera critica que anuncien «un novo ensanche» y Rey lo niega

Continúa subiendo el tono en María Pita entre el gobierno local y los nacionalistas. Esta vez, por unas declaraciones que realizó ayer por la mañana la alcaldesa sobre los futuros terrenos portuarios. Inés Rey se felicitaba por «a recuperación da fachada marítima, que permitirá ensanchar a cidade, obviamente dun xeito moi diferente aos ensanches de décadas pasadas». Dicho lo cual, el BNG envió a los medios una nota en la que criticaba a la regidora. El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, manifestó que recibió «con preocupación as afirmacións da rexidora segundo as cales é intención do goberno local construir unha cidade dentro da cidade, un novo ensanche nos terreos que fiquen liberados no porto».

