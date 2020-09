Xiao Varela abandona su acta de concejal en el Ayuntamiento de A Coruña

0

A Coruña 24/09/2020 15:27 h

Xiao Varela comunicó esta mañana a la Marea Atlántica su intención de abandonar el grupo municipal y con él su asiento en el pleno de María Pita. «Cada día que pasa é máis estreita a marxe que queda para o entendemento e o cansanzo acumulado despois de 4 anos de goberno e 15 meses de oposición, é enorme, polo que creo que é mellor non continuar», explica el que fue edil de Rexeneración Urbana durante el gobierno de la Marea en un comunicado.

«Xa pasaron 5 anos dende que deixei a miña profesión de arquitecto e urbanista, e creo que chegou o momento de retomala, aínda que seguirei traballando pola cidade e involucrado na política. A partir de agora dende fóra do pleno municipal», continúa.

Defender á xente da Coruña foi unha das maiores fortunas da miña vida.

Tras las últimas elecciones municipales, Xiao Varela defendió la necesidad de conformar un gobierno de coalición con el PSOE «porque pensaba que era a mellor maneira de dar continuidade ás políticas que estabamos a levar a cabo e porque me parecía o único xeito de evitar unha posible deriva conservadora do goberno do PSOE». El equipo de Inés Rey finalmente optó por gobernar en A Coruña en solitario, contando con apoyos puntuales para sacar adelante sus propuestas.

Desde la Marea Atlántica señalan que lamentan la decisión y trasladan «todo o noso agradecemento e apoio a Xiao, unha figura clave no equipo de goberno de Xulio Ferreiro».

Con la marcha de Xiao Varela, será Isabel Faraldo Calvo, exsecretaria de Podemos en A Coruña, la que entrará a formar parte del pleno municipal.