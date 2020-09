Intercentros volverá al Coliseo en el 2021, si el covid lo permite

0

A Coruña 24/09/2020 14:41 h

El pasado curso, por primera vez en 19 años, la ciudad se quedó sin una de sus citas solidarias y formativas más célebres, el festival Intercentros. Esta iniciativa que une el desarrollo de la creatividad de los jóvenes estudiantes de los centros educativos de la ciudad y la comarca -aunque en las últimas ediciones ha habido participantes de más allá de estos límites- con un fin benéfico vio truncada su celebración por culpa de la pandemia. De hecho, iba a celebrarse su XIX edición en Palexco, ya que el Coliseo se encontraba en obras, y se haría en dos tandas para permitir la asistencia de más público. Pero dos semanas antes de la fecha, se decretó el estado de alarma.

A pesar de todos los contratiempos la organización no quiere dar por perdida esta edición y ha decidido retomarla en el próximo 2021, ya en el Coliseo, pero con todas las cautelas que la actual situación sanitaria exige. Por eso no se ha puesto todavía fecha fija para la gala final. Los centros educativos participantes han advertido que por el momento no podrán comenzar a celebrar actividades extraescolares, como sería el caso de la preparación de las actuaciones para el festival. Por eso para la próxima gala se suspenderá el concurso y el festival tendrá carácter tan solo de exhibición, «como una gran fiesta musical y solidaria», cuyos beneficios se destinarán íntegramente a las entidades designadas el pasado año: Aspace y Cáritas.