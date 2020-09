Los alumnos de ESO vuelven a las aulas: «Siete meses es un montón de tiempo sin cole»

0

La Voz de Galicia Sara Pérez

A Coruña 23/09/2020 10:28 h

Reencuentros y comienzos de amistades en el Compañía de María en este inicio de curso tan extraordinario. Una vuelta que ya requerían tanto padres y abuelos, como los propios alumnos.

Bajo la instrucción estrella de mantener la distancia de seguridad, regresaron de modo escalonado los cursos de 1 y 2 de la ESO y 1 de Bachillerato.

Ana, abuela de cuatro alumnos del centro Compañía de María, ha acompañado a su nieta de 12 años en su primer día de colegio en secundaria. Tras aprobar la organización del colegio en esta vuelta a las aulas, Ana explica que la educación presencial es «importantísima», para los más pequeños pero también para los que cursan niveles superiores.

En esta jornada, en el Compañía de María tendrán la presentación del curso, pero también será día de clase y habrá servicio de comedor. «Mi nieta y sus amigas no se quedarán para la hora de la comida. Piensan ya que son mayores y se irán a comer juntas una hamburguesa», indica Ana.

Un día para reencontrarse con los compañeros pero también para conocer a los nuevos que llegan. Martina, Aldara, Sofía y Fátima han coincidido hoy por primera vez. Nerviosas a la par que entusiasmadas, comenzarán su primer día de clase en secundaria. «Es un poco raro después de 7 meses. Sobre todo, porque sabemos que este curso va a ser diferente», explica una de ellas. «Siete meses es un montón de tiempo sin cole», agrega otra.

A Martin, Santiago, Diego y Pablo se le hará un poco «rollo». Sobre todo porque no podrán jugar al fútbol en el patio, una de las actividades más demandadas en la hora del descanso. Algo que entiende otro de los compañeros que espera junto a su hermana su turno para entrar a clase. «Yo no soy muy de fútbol pero me dan un poco de pena los que no van a poder jugar. Creo que se van a aburrir», comenta. En definitiva, tendrán que buscar otro hobby.