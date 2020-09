Investigadores de la UDC estudiarán la potencia turística del Camino Inglés

0

La Voz de Galicia

22/09/2020

De todos los Caminos a Santiago es el Inglés, el único que entra en Galicia por mar, en A Coruña y Ferrol, el que más crece en afluencia de peregrinos, el 780 % en la última década, frente al 68 % de la ruta francesa, que entra por Roncesvalles. Y a su desarrollo se orienta el convenio firmado este martes entre el rector de la Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, y el presidente de la Asociación de Concellos do Camino Inglés y alcalde de Oroso, Manuel Mirás Franqueira.

El propósito es llevar a cabo un estudio sociocultural, económico, medioambiental e institucional de la ruta a partir de encuestas y análisis dinámicos en función de los resultados que se vayan obteniendo, según detalló el profesor de Xestión Pública do Turismo y coordinador del equipo Carlos Rodríguez Carro. Los investigadores medirán el conocimiento del Camino Inglés en España y Europa, el perfil y las necesidades de los peregrinos, la visión del recorrido y «da súa problemática» por parte de los municipios y, por último, la opinión de los vecinos y la pequeña empresa -«moi atomizada», refirió Rodríguez- a lo largo del itinerario. Antes de finales de año presentarán las conclusiones y plantearán alternativas.

Manuel Mirás subrayó que el estudio «permitirá elaborar un completo estudo e coñecer as fortalezas e debilidades do Camino Inglés», por el que pasaron más de 15.700 personas en el 2019. El rector, por su parte, celebró el primer convenio que se firma con investigadores del grado de Turismo, implantado este curso, y lo conectó con el objetivo de la universidad de transferir conocimiento. «Neste momento da era post-covid é importante analizar as posibilidades de desenvolvemento económico e coñecer as potencialidades para xerar riqueza», apuntó Abalde.