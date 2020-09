Los mariscadores de la ría de O Burgo: «Esperamos ver as máquinas na ría dunha vez por todas»

Esperamos ver as máquinas na ría dunha vez por todas

A Coruña 18/09/2020 13:35 h

Los mariscadores de a pie se concentraron este viernes frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña para reclamar que se «axilicen os trámites» en el proyecto de dragado de la ría de O Burgo. Los profesionales denuncian que no han obtenido respuestas a unas alegaciones que se hicieron en el año 2016.

Manuel Baldomir, portavoz del colectivo de mariscadores coruñeses, explicó que «técnicos da Xunta, da asesoría xurídica e da Abogacía General del Estado xa demostraron que se pode traballar. Pedimos aos políticos do Estado e da Xunta que tomen exemplo, se deixen de disputas, e liciten o dragado». Por ello: «Esperamos ver as máquinas na ría do Burgo dunha vez por todas», indicó Baldomir.

Asimismo, alertó de que «hai orzamentos europeos que poden caducar, así como o estudo de impacto ambiental». Manuel Baldomir aseguró que están «cansos das discusións entre as Administracións. Saben que hai mariscadores faenando y teñen que pensar solucións para o sector».

Por otra parte, plantean la constitución de una comisión de seguimiento que haga una evaluación antes de la obra, durante y después; y piden que se atienda a las «compensacións» a los mariscadores mientras duren los trabajos y hasta que el estuario vuelva a ser productivo.

Asimismo, los profesionales solicitan «que se defina con claridad o desenvolvemento desde o punto de vista medioambiental» que van a tener esas actuaciones.