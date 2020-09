«Mi mayor problema es la conciliación. ¿Cómo hago ahora?»

0

La Voz de Galicia Sara Pérez

A Coruña 17/09/2020 11:32 h

Inca Carnero se enteró en la noche del miércoles de que la profesora de 1.º de primaria del colegio Rosalía de Castro que da clase a su hijo había dado positivo en covid y que tendría que quedarse confinado en casa durante 14 días. Fue a través de la aplicación Abalar, una herramienta de la Xunta donde se establece un contacto entre el profesorado y las familias. La profesora ya no acudió al centro ni el lunes ni el martes, solo impartió clase la semana pasada.

El pasado miércoles día 9, padres y profesora se reunieron en el patio del colegio para hablar sobre la vuelta a las aulas. «Ella iba muy bien protegida, con la mascarilla FFP2», explica Carnero. «Por eso, con el tema de los contagios, yo estoy muy tranquila», continúa. Respecto a la distribución de los alumnos en el aula, Carnero indica que no sabe exactamente cuál era la situación de los 21 escolares en clase, pero que se había hablado de que compartirían un mismo pupitre dos niños.

El gran problema que Inca Carnero encuentra en esta situación es la conciliación: «Mi mayor problema es la conciliación. Me avisaron ayer por la noche, y ¿cómo hago ahora? Mi pareja es autónomo y tuvo que cancelar un trabajo que tenía para esta mañana». La empresa para la que trabaja Inca Carnero, el Sergas, no le ofrece ninguna solución. «El médico de cabecera me explica que puedo coger una baja por enfermedad, pero yo no estoy enferma. Solo tengo a mi hijo de 6 años confinado en casa», indica la madre.

También tiene a una niña de 3 años que hoy tampoco ha podido ir al colegio: «Yo me he ido a trabajar y mi pareja está con el niño en casa. La niña se ha tenido que quedar en casa». «Nuestro mayor problema es la conciliación. Tenemos claro que con los abuelos no queremos dejarlos, son población de riesgo», continúa.

Carnero cree, que como padres con un niño confinado en casa, alguien tiene que darles alguna solución: «Los niveles de ansiedad y de estrés que tenemos por esto.. es que solo llevan cinco días en el colegio».

En su caso, su hijo está asintomático. La consellería todavía no se ha puesto en contacto con ellos, por lo que no saben si les harán la prueba PCR a los niños que estuvieron en contacto con la profesora, pero de igual modo, si el resultado es negativo, tendrán que continuar en cuarentena. «Desde el centro nos transmiten tranquilidad, que está muy bien, pero así no solucionamos nada», explica.

Tampoco sabe nada sobre la enseñanza virtual: «No sé si me van a enviar fichas para que continúen trabajando en casa. La verdad es que tiene pinta de que va a estar paralizado. La profesora está de baja, y no hay sustituto».