El BNG denuncia que casi toda la plantilla del Palacio de la Ópera y Palexco han entrado en ERTE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 17/09/2020 15:12 h

El BNG ha denunciado que «a practica totalidade» de la plantilla de la empresa concesionaria del Palacio de la Ópera y de Palexco ha entrado en situación de ERTE.

Los nacionalistas explicaron que parte del personal estaba «nun ERTE do 70 e a outra, nun do 50 %». Pero ahora «só fican fóra do ERTE dúas persoas da oficina con funcións administrativas (ERTE do 50 %) e o encargado (que traballa ao 100 %)».

El Bloque considera que la decisión de la firma «non se xustifica», ya que «continúa a recibir fondos do Concello» y el Ayuntamiento «resolveu manter as concesións precisamente para salvar os postos de traballo».

A la vista de la situación, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, reclamó al gobierno local que aclare si va a tomar alguna medida para garantizar los puestos de trabajo y si se plantea rescatar el contrato.