La Xunta exige al Gobierno que no use la Ley de Cambio Climático para modificar la normativa de Costas

A Coruña 15/09/2020 15:08 h

A una semana de que finalice el plazo de enmiendas al proyecto de Ley de Cambio Climático que modifica la normativa de Costas, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la de Mar, Rosa Quintana, mantuvieron este martes una reunión con representantes de las confederaciones de empresarios de A Coruña, Lugo y Pontevedra para analizar el impacto de la reforma sobre la vigencia de las concesiones en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Según estima el gobierno gallego, el cambio podría afectar a cerca de 5.000 edificaciones en la comunidad.

Ángeles Vázquez recordó que, hace algo más de un año, fue Galicia la primera en dar la voz de alarma sobre la modificación del reglamento de la Ley de Costas. En ese momento, la Xunta «alertou de que os cambios previstos afectaban á duración das concesións vixentes sobre terreos localizados na franxa litoral xeraban inseguridade xurídica e, por tanto, puñan en risco o futuro e a permanencia nas suas actuais localizacións de miles de actividades empresariais e de inmobles destinados a diferentes usos públicos e privados».

Vázquez explicó que el Ejecutivo central dio marcha atrás, pero que retomó su objetivo a través de la Ley de Cambio Climático. Por ello, exigió la retirada del artículo referido a la duración de las ocupaciones de la franja de dominio público. «Cremos que non é necesario modificar a Lei de Costas posto que a normativo do ano 2013 deixa suficientemente claras estas cuestións», recalcó la conselleira. También incidió en que en el caso de que se promueva una modificación del marco legal, la Xunta exige que se haga «con todas as garantías de transparencia, de diálogo e coa oportuna tramitación, en lugar de tentalo pola porta de atrás a través doutra normativa diferente».

En esta línea, Rosa Quintana advirtió que, tal y como está, el actual proyecto de Ley de Cambio Climático «pon en risco a máis dun cento de empresas e outras actividades do complexo mar-industria».