Inés Rey en Radio Voz: «La Xunta tiene que garantizar que la vuelta sea segura y no lo hizo porque ha hecho dejación de funciones»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. G. CH. A. M.

a coruña 11/09/2020 13:09 h

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, inició este viernes una nueva temporada de Cita en María Pita, de Radio Voz. Una intervención que aprovechó para hablar sobre cómo ha sido el inicio del curso escolar en la ciudad. «Los 29 centros públicos de educación infantil y primaria comenzaron sin mayores incidencias este jueves. El comportamiento de todos fue ejemplar y sobre todo el de los alumnos. Siempre digo que nos dan a todos una lección porque, lejos de histerismos innecesarios, acatan las nuevas normas», destacó.

Por otra parte también apoyo la solicitud de los institutos de retrasar su inicio del año académico, petición que ya ha sido aprobada desde la Xunta. «Ha llegado muy tarde. Después de cinco meses de gestión no se pueden presentar los protocolos a 31 de agosto cuando los colegios comienzan el día 10 de septiembre. Hay que ser un poco más previsor y sobre todo dar más certezas y más seguridad. Lo de los institutos está absolutamente justificado ese retraso del inicio. Estamos hablando de que en muchos lugares es imposible mantener el horario habitual. Se habla incluso de desdoblar el horario lectivo y poner horario de tarde. Eso supone un trastorno importantísimo tanto para los estudiantes como para los padres. No parece que sea lo más adecuado para el inicio del curso escolar», lamentaba Rey minutos antes del anuncio del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

La regidora aseguró que la «Xunta tiene que garantizar que la vuelta sea segura y no lo ha hecho porque ha hecho dejación de funciones. Hay un nuevo responsable que tiene que asumir sus responsabilidades a la vez que los todos Ayuntamientos estamos haciendo un enorme esfuerzo para garantizar esa vuelta al cole segura y asumiendo competencias impropias que no vamos a dejar de asumir. Hablo de las desinfecciones y de otras cuestiones». Unas labores que no están contempladas en el contrato de limpieza municipal. «A mí me parecen necesarias y que están bien, pero también el Ejecutivo autonómico tiene que dotar a los Ayuntamientos de financiación para poder hacerlas si es que quiere que las hagamos nosotros. Está muy bien decir que hay que desinfectar tantas veces al día cuando la competencia es autonómica y quieren que nos encarguemos nosotros. Pues que nos den los fondos.El Estado les ha dado millones de euros precisamente para investir en estas cuestiones y los Concellos no hemos visto ni un solo euro. No podemos asumirlo sin respaldo financiero. No tenemos esa capacidad. ¿Dónde están esos fondos?», indicó Rey.

Además, la alcaldesa recordó que fue el Ayuntamiento el que puso a disposición de los centros edificios municipales para impartir las clases (cinco aulas en el Ágora para el centro del Agra do Orzán y la habilitación de un patio en la plaza de Pontevedra para el alumnado del Eusebio da Guarda). Rey mostró su solidaridad con los alumnos de bachillerato que se les pone como única solución para volver a clase el horario de tarde. Recordó que muchos tienen actividades a esas horas, ya sea de conservatorio, idiomas o actividades deportivas. Por último, la regidora informó que el gobierno local se puso en contacto con los centros que tienen problemas para la vuelta a las clases para ponerse a su disposición y exigir a la Xunta que dé soluciones.