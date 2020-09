Virginía de Díaz: «Cuando emigré nadie creía que fuese a durar más de un mes»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia A. g. chouciño

a coruña 10/09/2020 18:33 h

Su primera experiencia fuera de España comenzó hará casi nueve años. «Antes de vivir en Berlín estuve dos años en Escocia», relata Virginia de Díaz (A Coruña, 1980). «Tuve la suerte de que conocí a alguien que tiene las mismas inquietudes que yo, así que no suponía mucho problema arriesgar lo poquito que tenía en ese momento. Afortunadamente llegué con una casa, que es lo esencial en la capital alemana», señala. No obstante, los inicios no fueron tan sencillos como ella creía: «Ser aventurero tiene su precio. Yo no tenía nada que perder y nunca he sido de retos sencillos. Quizá por eso aún continúo aquí, pero si no te gusta esto... ¡vas bueno!».

Para llegar a dedicarse a la fotografía y a la música tuvo que pasar antes por otro tipo de empleos. «Por aquí se pasa por todo. Lo primero es hacerte con un cuaderno de resistencia. Con el tiempo conoces a gente y tu círculo permeabiliza y se abren otras opciones, pero no te puedes relajar», destaca De Díaz. Por suerte para ella, conoció a muchas personas que le «han abierto la puerta sin dudarlo. Aquí se lleva el ‘we trust in you', luego te toca demostrar». Por otra parte, añade que en Berlín hay una gran competencia en su gremio. «Si no te conoce nadie y quieres el trabajo e ir haciéndote un currículo toca pasar por la precariedad berlinesa, comparada con los capitalismos de las artes en otras partes del mundo. Luego podrás crecer».

«Tengo amigos que vienen a visitarme y no sabes lo que se agradece la visita»

Su éxitos llegaron gracias a su insistencia y convicción. «Cuando emigré nadie creía que fuese a durar más de un mes. Al final resultaron dos años. En esta segunda salida mi abuela vio que iba en serio y me apoyó. También tengo amigos que vienen a visitarme y no sabes lo que se agradece la visita», comenta De Díaz.

«Tengo un proyecto online de streaming que surge a raíz del covid-19»

Conocida artísticamente como Dj Futuro, avanza que actualmente piensa volcarse más en el mundo de la música. «Ahora tengo un proyecto online de streaming que surge a raíz del covid-19 y en el que participan artistas multidisciplinares del mundo queer y la música electrónica que los apoya». Señala que la crisis sanitaria hace que sea un poco «más difícil de llevar por el cierre de espacios, pero como hay una cultura de actuaciones en espacios abiertos nos permiten hacer cosas. Estamos muy limitados y lo estaremos más a finales de mes lamentablemente».

La experiencia en la capital alemana también le brindó la oportunidad de participar en la Biennale de Venecia del 2019. «Los que entienden saben que es como los Oscar del arte. Fue un placer para mí apoyar y performar por primera vez para la artista tailandesa Shu Lea Cheang», confiesa De Díaz.