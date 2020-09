PSOE y PP tumban la petición de un referendo sobre la Monarquía

0

A Coruña 10/09/2020

A Coruña 10/09/2020 18:12 h

La Marea Atlántica presentó en el pleno de este jueves una moción en la que exige "a celebración dun referendo no que a cidadanía decida sobre a continuidade da Monarquía; condenar a fuxida do rei emérito; instar ao goberno do estado e ao Congreso a que inicien unha investigación polas accións realizadas por don Juan Carlos I; instar ao goberno a derogar o delito de inxurias á Casa Real; esixir, de probarse os delitos que se investigan, o reingreso as arcas públicas do patrimonio adquirido ilegalmente polo rei emérito; e instar a todas as Administracións a retirar calquera honra ou título honorífico que ostente Juan Carlos de Borbón". Fueron puntos que apoyó el BNG, pero tanto el PSOE como el PP votaron en contra.

Durante la exposición de motivos, la portavoz de la Marea, María García, ha apuntado que «los partidos del régimen del 78 y el poder mediático llevan mucho tiempo protegiendo a la Jefatura de Estado y ocultando prácticas corruptas». Dijo además que «es una anomalía democrática y un anacronismo feudal sobre el que la ciudadanía nunca tuvo derecho a decidir. Dejen de tratarnos como menores de edad y convoquen un referéndum», ha reclamado García.

El PP se opuso. Recordó la figura del rey Emérito, su papel decisivo en la restauración democrática y la importancia de la institución. "Ser republicano non significa ser máis democrático que ser monárquico", dijeron. Por el PSOE habló su portavoz, Lage Tuñas, quien afeó a la Marea y al BNG llevar a pleno una petición de referendum sobre la monarquía. "A nosa alcaldesa non o debe de estar facendo nada mal cando aquí se traen estas cousas", dijo. No obstante, reconoció que hay que tener "moito valor" defender en estos momentos al rey emérito, "pero hai que loitar pola institución". Porque, según Lage Tuñas, "foron os mellores anos do noso país", pese a que a la vez hay que reconocer, añadió, que algunos de los actos de Juan Carlos I han sido "impresentables".