La OSG reúne a Iron Maiden y Shostakóvich en el espectáculo «From Bach to Radiohead»

La Voz de Galicia

A Coruña / La Voz 10/09/2020 23:26 h

¿Qué tienen en común Bach y Radiohead? ¿Iron Maiden y Dmitri Shostakóvich, Paco de Lucía y Arvo Pärt? Todos forman parte del espectáculo From Bach to Radiohead que la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) ofrecerá, junto con el tenor y showman José Manuel Zapata, Juan Francisco Padilla (guitarra y arreglos musicales), Rubén Rubio (guitarra) y Michel Thomas (violín y director), en el Coliseum de A Coruña el sábado a las 20 horas.

From Bach to Radiohead, explica José Manuel Zapata, «es un espectáculo que reúne una selección de piezas musicales que abarcan del siglo XVIII a nuestros días y que está dirigido tanto al melómano más exquisito como al profano curioso y al aficionado al rock que acerca a los jóvenes al mundo de la música en una propuesta que transmite, sobre todo, felicidad».

Interpretarán obras como Toccata en re menor, de Bach; Fade out y No surprises, de Radiohead; The Trooper, de Iron Maiden y Dmitri Shostakóvich; Hyperballad, de Björk, o Garganta con arena, de Cacho Castaña.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del quiosco de la plaza de Ourense de lunes a viernes de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas, en la taquilla del Coliseum el mismo sábado día 12 desde las 17.00 horas, y en el enlace https://coliseum.sacatuentrada.es/.

