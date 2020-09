Los niños comienzan el curso escolar en A Coruña seis meses después del cierre por el covid-19

0

La Voz de Galicia Sara PÉREZ A. G. CH.

a coruña 10/09/2020 09:57 h

Los alumnos de Primaria recordarán este 10 de septiembre como una jornada especial. Tras seis meses sin acudir a clase a causa de la pandemia del covid-19, este jueves comenzaron el curso académico. «Lo llevamos bien. Mi hijo tiene ocho años y por ahora va tranquilo», indicó una madre a Radio Voz tras acompañarlo al CEIP de O Castrillón. Mucha ilusión pero también nerviosismo en el ambiente por ver cómo acatan las medidas sanitarias. «Empiezan con incertidumbre, pero esperamos que se tomen las medidas adecuadas», señaló otro padre.

En el caso de Adriana, este jueves comenzaba su etapa en el colegio Santa María Del Mar. Tiene dos hermanos que comenzarán en los próximos días, así que en esta ocasión ha ido acompañada de su primo. «Está emocionadísima, tenía muchas ganas de empezar el cole. Yo solo espero que dure, necesito esto para poder conciliar», explica su madre.

La tradicional vuelta al colegio este año se ha visto modificada significativamente con las entradas a los centros de forma escalonada y sin que los padres puedan acceder a su interior como medida para evitar contagios. Unos cambios que han generado colas para que los estudiantes se desinfectaran las manos uno a uno. Sin embargo, una imagen que sí ha regresado tras meses de parón ha sido la del aumento del tráfico en los principales viales de la ciudad herculina.

«A pesar de lo dificultoso que ha sido realizar el plan hemos conseguido que todo nuestro alumnado se preserve y se protejan unos de otros con respecto a la crisis sanitaria» señaló Xira Flecha, directora del CEIP Concepción Arenal. «Para cumplir la normativa hemos tenido que hacer un desdoble en el tercer curso de Primaria. Hemos tenido que reducir la ratio y hoy ha causado un poco de desconcierto entre los niños. Todos mantienen la distancia de seguridad. También recomendamos que los alumnos de Infantil usen la mascarilla», resaltó Xira. «Ocupamos una manzana para las entradas y salidas y las hacemos de forma escalonada. Hoy hemos visto que los padres no han sido muy conscientes de mantener ellos la distancia de seguridad. Los niños sí que han sido muy disciplinados y se han puesto en sus filas», comentó a Radio Voz preguntada por cómo han sido los primeros instantes de la vuelta al colegio.

Por otra parte, los padres de Infantil de este centro, que comenzarán mañana sus clases, avanzan que no van a llevar a sus hijos porque no se cumplen los protocolos sanitarios. Hemos decidido no traer mañana a nuestros hijos porque las aulas invernadero no cumplen las medidas que exige la Xunta. Son aulas que no tienen ventilación», explicó Sue Moreno, una de las madres afectadas. «Ellos denunciaron en verano la situación, pero se lleva denunciando desde el 2013. La carta la hemos redactado mirando los protocolos y vemos que no cumplen ninguno de los protocolos», añadió. Xira respondió a esta cuestión que «hay un compromiso de la Consellería de Educación para acometer una obra. Estarán estudiando cuál es la actuación más rápida. Nosotros les hemos comunicado a todos los padres de que estamos preparados para dar las clases de forma presencial».