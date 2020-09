Modelos, novios y compañeros en la pasarela

0

La Voz de Galicia Pablo Portabales

11/09/2020 05:00 h

1«Yo soy de piel tan blanca y él tan oscuro, que nos están llamando para campañas. Les llama la atención el contraste», comenta Cristina García Iglesias, de 26 años. Esta modelo coruñesa desfilará el domingo en la Madrid Fashion Week, la antigua pasarela Cibeles. Lucirá prendas de Marta Casal, una prometedora diseñadora de A Laracha residente en A Coruña. «En su día me hizo el vestido que llevé al certamen de belleza Miss World Spain», recuerda. Pero la cuota coruñesa en esta presentación madrileña es mayor, porque desfilará con su novio, Nicolás Sane, de 24 años, nacido en Senegal. «Se vino con su madre y sus tres hermanos cuando tenía 17. Lo conocí en el mundo de la moda. Hicimos un trabajo juntos y congeniamos. Durante un tiempo fuimos amigos y ahora somos pareja», relata Cristina. Nicolás participará en otro desfile de un diseñador de Pontevedra en el que todos los modelos tienen su mismo color de piel. Será dentro de la denominada Samsung Ego, reservada para promesas del diseño. «Me encanta que, además de grandes empresas como Inditex, haya presencia gallega en temas de moda», analiza. Sobre su novio dice que «está vinculado a una agencia de Barcelona y le están saliendo trabajos». En julio acudió al susodicho concurso de belleza y, aunque no alcanzó la final, estuvo entre las cinco primeras en la prueba de talento. Cristina trabaja de comercial en Tabacalera, pinta, cocina y sigue estudiando. «Fue el primer certamen de belleza con mascarilla y por eso tuvo bastante repercusión», recuerda esta mujer que colabora con la Sociedad Española de Reumatología, «Me quedo en Madrid unos días después del desfile porque me presento al cásting de Miss Universo», avanza.