La CIG denuncia ante Inspección la falta de medidas de seguridad para el personal no docente

A Coruña 10/09/2020 14:25 h

La CIG ha presentado una denuncia ante Inspección de Traballo por la falta de evaluación de los riesgos laborales de los centros educativos y la ausencia de medidas preventivas previstas para los puestos de personal no docente.

Asimismo, denuncian que tampoco se han negociado las condiciones laborales por la modificación de los horarios, funciones o ampliación de la carga de trabajo. Así como que no se informó al personal del plan de acción ni de las medidas que se deben de tomar para protegerse del covid.

La CIG tampoco comparte la ausencia de representación del personal no docente en los llamados equipos covid, pues «este equipo non está conformado por persoal cualificado para realizar os plans específicos no relativo a tarefas de limpeza e comedor, porque non coñecen nin as tarefas de limpeza, nin as tarefas de comedor», indican. Sería entonces, el Servizo de Prevención el que tendría que diseñar este plan.

El personal afectado es el de limpieza, cocina, administrativo, cuidador del alumnado con diversidad, intérpretes de lengua de signos, subalterno y de mantenimiento.