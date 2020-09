Sanidade suaviza las restricciones en Arteixo y las mantiene en los barrios más castigados de A Coruña

0

A CORUÑA 09/09/2020 16:30 h

La evolución de la pandemia en el área metropolitana de A Coruña ha empujado al comité clínico de Sanidade a levantar parte de las restricciones que afectaban a Arteixo, donde se permitirán reuniones de un máximo de 10 personas, el doble que hasta ahora, así como el funcionamiento en el interior de los locales de hostelería, aunque no se podrá servir en la barra. El concello arteixán pasa así a situarse al mismo nivel que los barrios de la ciudad de A Coruña más castigados por la pandemia, ya que en el Agra, Sagrada Familia, Os Mallos, As Conchiñas, Labañou y O Portiño continúan con las limitaciones específicas que hasta ahora regían para toda la urbe en cuanto a actividad hostelera y aforos en eventos sociales y culturales. En el resto de la ciudad, así como en Oleiros, Culleredo y Cambre, que todavía permanecían con restricciones, regirán las mismas normas que para el resto de la comunidad gallega que no está afectada por medidas especiales anticovid.

Además, el comité decidió elevar del 50 al 75 % los aforos en terrazas en las zonas de especial restricción, según el comunicado de la Xunta.

Según los datos analizados por el comité, en el área metropolitana residen 1.019 de los 1.424 casos activos existentes en todo el área sanitaria A Coruña-Cee, además de los 2.098 contactos derivados de los positivos.

La ciudad herculina, a mucha distancia en población con respecto al resto de los municipios, es la más afectada, con 678 casos y 1.459 contactos en cuarentena, y la incidencia continúa siendo notable en Arteixo, con 135 casos activos y 217 contactos. Le siguen en número Culleredo (92 y 151), Oleiros (55 y 124) y Cambre (24 y 64), y muy por detrás ya se sitúan los concellos en los que se habían suavizado las limitaciones la semana pasada: Sada (15 y 32), Bergondo (10 y 20), Carral (7 y 18), y Abegondo (3 y 13).