Padres de infantil del Concepción Arenal, en A Coruña, no llevarán a sus hijos a clase

La Voz de Galicia Sara Pérez

A Coruña 09/09/2020 21:38 h

Ya en el año 2014, un grupo de padres del colegio coruñés Concepción Arenal trasladaron en el consello escolar su preocupación ante un aula que carecía de ventilación y que denominaron «el invernadero». Durante los meses de abril a octubre, la temperatura que se alcanza en esa clase obliga a los pequeños de infantil a escoger la camiseta de sisas como uniforme oficial. Así lo explica Guillermo López, representante de padres en el consello escolar.

Con la irrupción del covid, el desasosiego de estos padres ante la vuelta a las aulas, particularmente a esta, es mucho mayor. «Tres ventanucos a nivel del suelo, cerrados y tapiados, que no permiten una ventilación exterior, no son suficientes para garantizar la seguridad de nuestros hijos», explica López. Como consecuencia, y en señal de protesta, la mayoría de los padres no llevarán a sus hijos de cinco años mañana a clase. Algunos mantendrán su decisión durante el tiempo que el centro no subsane el problema. Pero no todos podrán hacerlo, pues no cuentan con los medios necesarios para conciliar la vida profesional y personal de la familia.

Sue Moreno, madre de una alumna de cinco años del centro Concepción Arenal, explica que los padres solo quieren una solución. «Los niños quieren volver a clase. Nosotros también somos los primeros interesados en que lo hagan. Pero con garantías y en un sitio ventilado, como mínimo», continúa.

El equipo directivo del centro puso en conocimiento de la Consellería de Educación, a través de la Xefatura Territorial de A Coruña, la necesidad de una solución para el aula. Sin embargo, todavía no hay una fecha fijada para la realización de estas obras. Desde la consellería, indican que la unidad técnica se desplazará la semana que viene al centro para analizar la situación y dar respuesta a las necesidades con las actuaciones que sean pertinentes.

Sin noticias de los profesores

En la modificación del protocolo de actuación en los centros, la Xunta eliminó la ratio de 25 alumnos por clase. En su lugar, instauró la norma de 1,5 metros de distancia entre pupitres. En el IES Eusebio da Guarda, eso significa que las aulas tan solo se adaptarán para 26 escolares. Como consecuencia, habrá un incremento de dos líneas por curso, por lo que la contratación de nuevo profesorado será necesaria. Sin embargo, desde la AMPA Riazor indican que si se garantiza la semipresencialidad también en secundaria, quizá los nuevos profesores asignados a este centro no lleguen.