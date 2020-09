Inés Rey vuelve a proponer una declaración unitaria de toda la Corporación de A Coruña sobre el caso Fuenlabrada

0

a coruña 09/09/2020 14:56 h

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, insistió este miércoles en la proposición realizada a todos los grupos del Pleno municipal de pactar una Declaración Institucional unitaria que «manteña unha postura de cidade respecto aos atropelos cometidos coa Coruña e o Real Club Deportivo desde que o pasado 20 de xullo o Fuenlabrada, co aval da Liga de Fútbol Profesional, incumprise todos os protocolos sanitarios e viaxase á Coruña cun gromo de covid-19». La alcaldesa les solicita a todos los grupos de la Corporación municipal la misma unidad que tuvimos contra la pandemia cuando aprobamos por unanimidad el Plan de rescate económico y social. Esa actitud conjunta «ten que servirnos para defender a cidade desta inxustiza e deixarmos a un lado actitudes partidistas».

«Creo que A Coruña sabe que a súa alcaldesa está actuando con firmeza en defensa da cidade e do Dépor. Os feitos están aí, o Goberno municipal actuou desde o primeiro momento e, entre outras cousas, conseguimos que se abrisen dilixencias contra Javier Tebas e o Fuenlabrada no Xulgado de Instrución número 6 da Coruña. En ningún momento puxen por diante ningún interese que non fose o colectivo da cidade e non o vou facer, iremos ata o final», explicó Rey.

La regidora asegura que «desde o primeiro momento, considerei que era importante sacar esta cuestión do debate partidista, a forza da cidade pasa por estarmos unidas/os, como está tamén o deportivismo. Por iso, lles formulei aos grupos municipais que o lóxico sería negociar e pactar unha Declaración Institucional unitaria, incluso propuxemos un borrador, susceptible de cambios, no que non se esquivaba ningún asunto de relevancia. Por desgraza, tanto o PP como a Marea rexeitaron ese ofrecemento e prefiren ir por libre. Sería un erro». «A cidade e o deportivismo estanlle pedindo unidade á Corporación municipal. Espero que todos os grupos escoiten aquilo que nos están a dicir, sería unha mágoa que por razóns partidistas non se lograse o pacto que ofrecín e lle levásemos a contraria, por exemplo, á querida Federación de Peñas do Deportivo. Eu volvo propoñer pactar unha Declaración Unitaria, temos tempo, penso seguir insistindo nela ata un minuto antes mesmo do Pleno, por min non vai quedar», indicó Inés Rey. «Os grupos saben que non existe ningún impedimento serio para asinar esa declaración, á que eu mesma daría lectura para dar despois paso ás persoas portavoces dos grupos para que fagan as súas achegas particulares. É o máis democrático e o mellor servizo para a cidade. Pode comprobarse no borrador que presentamos que non hai problema en reprobar a Jabier Tebas ou en pedir a dimisión da presidenta do CSD, polo tanto non hai motivo ningún para non ir xuntos que non sexa o partidista, do que eu preferiría escapar, como nos pide a cidadanía e o deportivismo», finalizó la alcaldesa.