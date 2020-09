Proponen salvar el pesquero más antiguo de A Coruña para convertirlo en un museo del mar y de la pesca

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

a coruña 05/09/2020 13:02 h

Hablar del pesquero de altura El Orzán es hablar de historia. Pese a que actualmente se trata de una embarcación oxidada y deteriorada, en su interior aún alberga la memoria de un tiempo de esplendor en el sector pesquero: el de la flota gallega del Gran Sol en los años 50 y 60. Este barco fue construido en acero, con planchas de hierro sujetas por remaches, tornillos de acero que ensamblan sus distintas partes. Su botadura se produjo en los astilleros Paulino Freire, en Vigo, en el año 1964. Ahora, el que es el pesquero más antiguo del puerto de A Coruña, se encuentra agonizando, como ya avanzó La Voz de Galicia hace dos meses, en uno de los pantalanes la dársena de Oza.

É moito máis que un barco: é un supervivente, un símbolo, un emblema. Está amarrado na Dársena de Oza e, se non o remediarmos, vaise converter en chatarra. O que @jorqueracaselas propón é ben distinto: que se restaure e se converta nun museo do mar e da pesca #SalvemosOOrzán pic.twitter.com/P3pstFT6wm — BNG A Coruña (@BNGACorunha) September 5, 2020

Para evitar que su final sea terminar en un desguace, el BNG va a proponer a través de una moción convertir el barco en un museo del mar y de la pesca, previa restauración de El Orzán. Francisco Jorquera, portavoz municipal de la formación, defenderá esta iniciativa en el pleno del próximo jueves. «A iniciativa ten que partir do Goberno Local, que debe se dirixir aos propietarios do navío, á Autoridade Portuaria e a outras administracións, co propósito de alcanzar un acordo que abra paso á musealización e a súa exhibición nun peirao da cidade accesíbel á cidadanía», explican en un comunicado.

El óxido de su casco, los hurtos en su interior -tanto en la máquina, como en los equipos de navegación- evidencian que su «parada definitiva» desde 1998. De hecho, en el archivo de La Voz aún se conserva una fotografía del pesquero en la que aún conservara el nombre y el color, elementos que ya no existen a día de hoy. «Este é un buque impoñente, todo un supervivente da grande frota coruñesa que faenaba no Grande Sol, este era o navío insignia daquela frota», señala Jorquera. «Daqueles momentos de esplendor fica apenas a lembranza. Non nos resignamos a ver El Orzán como a metáfora da historia de pesca na Coruña. Temos que salvalo como símbolo dunha cidade que foi e é mar, dunha cidade que tivo e aínda ten a pesca como un motor económico estratéxico e elemento vertebrador da nosa identidade», añade.

Lo cierto es que este pesquero de altura, perteneciente a Pesquerías Pesca Cruña, a la familia de armadores Debén, también fue el primer barco que cambió su máquina de vapor por un motor diésel. «Non podemos permitir que desapareza. A Coruña non pode ignorar a súa historia vinculada á pesca. Somos mar. Sempre fomos. É por isto que lanzamos esta iniciativa: salvemos o Orzán, poñamos en valor a nosa pesca, a nosa cultura marítima», concluye el portavoz nacionalista.