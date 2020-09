El TSXG justifica el uso obligatorio de la mascarilla para prevenir el covid

0

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha denegado este martes la suspensión cautelar solicitada por un particular de las medidas aprobadas por la Xunta sobre el uso obligatorio de mascarilla en playas, piscinas y establecimientos de hostelería, aunque se pueda mantener las distancia de seguridad de 1,5 metros. En la resolución, los magistrados indican que el uso de la mascarilla «forma parte de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por la covid-19», informa el TSXG en un comunicado.

«Desde luego -argumentan-, lo que no puede prevalecer en esta labor de valoración de los intereses enfrentados, es el interés particular de quien sufre una incomodidad en el uso de la mascarilla frente al interés público, cuya salvaguarda subyace en la obligación de su uso». Esa incomodidad, alega la Sala, «en modo alguno puede justificar la no aplicación de una medida de carácter sanitario que ha sido adoptada en un contexto de emergencia de salud pública generada por la expansión del coronavirus a nivel de pandemia internacional».

El ciudadano que demanda pretende eludir el uso obligatorio de la mascarilla «bajo el argumento de que se haría casi imposible el cumplimiento de las normas de uso correcto establecidas por las OMS y el Ministerio de Sanidad», como asearse las manos antes y después de ponerse la mascarilla. «Lo que considera normas, son en realidad recomendaciones de un uso correcto de la mascarilla», recalca el TSXG, que sostiene que el demandante se sitúa «en unos escenarios de incumplimiento, dando por hecho un comportamiento irresponsable de la población».

Además, los magistrados subrayan que el uso generalizado de la mascarilla está «demostrándose como una de las medidas más eficaces para prevenir la transmisión de la enfermedad». Así, insisten en que resulta necesario «reforzar su utilización, ampliando los supuestos en que su uso resulta obligatorio, con el fin de evitar, especialmente, que las personas asintomáticas que no conocen su condición de portadoras de la infección procedan a su transmisión».