Las hamburguesas de Hermes echan raíces en el Orzán

25/08/2020 19:05 h

La hostelería no atraviesa su mejor momento, pero aún así hay gente valiente que está abriendo nuevos negocios en la ciudad. Es el caso de Hermes Castro, cocinero al que conocemos por haber estado en los fogones de restaurantes como El Descansillo o Constante y, sobre todo, por haber emprendido hace algunos años la aventura de montarse en una camioneta y recorrer el mundo preparando unas suculentas hamburguesas que lo llevaron a ganar el segundo premio en el campeonato de España de Food Trucks y a ser seleccionado por Lonely Planet como una de las 80 mejores food trucks del mundo. Ahora Hermes cambia las ruedas por cimientos y abre Hermes Journey en plena calle del Orzán: «Me animé por la demanda que tengo en el camión. Esto no implica que aparque para siempre, aunque este año no pude trabajar con él por culpa del covid», explica el cocinero. Esta nueva experiencia que abrió sus puertas este lunes le permite ir más allá en sus preparaciones: «Tengo más espacio para almacenar ingredientes que en el camión —explica el cocinero—. Así que he añadido una hamburguesa vegetariana de falafel de garbanzos, y después tengo otra de langostinos o de costilla de cerdo que cocino a baja temperatura y que lleva salsa de maíz un poco picante. Y he incluido otra de ternera gallega con foie y mermelada de tomate y salsa de pimienta». Vamos, que estamos hablando de unas hamburguesas que son una cosa muy seria: «Tengo que convencer muchas veces a la gente de que no es necesario echarle Ketchup y mostaza, que ya tienen sabor de sobra», razona Hermes. El restaurante cuenta con mesas y terraza, aunque también funciona para recoger las hamburguesas o pedirlas a domicilio. Eso sí, no hacen reservas: «No es un lugar para largas sobremesas, el café o la copa hay que tomarlos en El Siglo, que lo tengo al lado», apunta este chef de espíritu inquieto.