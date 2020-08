La OSG se estrena en el Coliseo en un concierto sin público

0

La Voz de Galicia

A Coruña 22/08/2020

El primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) en el Coliseo tuvo lugar en la mañana del sábado. Será su nuevo escenario en lo sucesivo, ya que el Palacio de la Ópera, donde se celebraban sus conciertos hasta la fecha, no permitía por sus dimensiones cumplir con las medidas de seguridad necesarias para los intérpretes.

La adaptación al Coliseo es un hito para la OSG, ya que es la única orquesta sinfónica del Estado que actúa con la totalidad de sus miembros, a la vez que se respetan todos los protocolos para el público, técnicos y otros trabajadores del recinto, además de para la propia orquesta.

Este concierto también ha vivido un contexto muy particular, no solo por ser el primero de la OSG en su nueva ubicación, sino por no haber tenido público, debido a las nuevas restricciones aprobadas por la Xunta. Este concierto esperaba poder hacerse en la plaza de María Pita, dentro del calendario de las festividades coruñesas.

Al no poder recibir público, fue retransmitido en la plataforma YouTube, en la que la OSG cuenta cada vez con más seguidores y visualizaciones.

El Coliseo ha sido adaptado a las necesidades de la orquesta, por lo que se ha construido una nueva concha acústica para crear un auditorio sinfónico en el que no es necesario el uso de amplificadores.

En esta temporada, se dejarán atrás los abonos y se optará por la venta de entradas sueltas, de modo que sea más sencillo adaptarse a la evolución de las restricciones.