0

La Voz de Galicia Maruja Campoviejo

23/08/2020 05:00 h

La colaboración entre dos de las orquestas más distinguidas de Galicia, Panorama y El Combo Dominicano, es ya una realidad. Se llama La manivela y la estrenaron el viernes. De hecho, la cantante de Panorama, Fátima Pego, pasó por los micrófonos de RadioVoz para presentar un adelanto. El tema, cargado de ritmo y con un estilo muy reguetonero, parece pensado para recordar aquellas noches de fiesta de otros veranos que este 2020 no han podido tener lugar. No obstante, desde las formaciones se resignan a no poder bailar y han compartido un videoclip donde se puede ver a muchos de los integrantes de las bandas disfrutandode la música. Además, la canción supone por sí mismas un paso adelante para dos orquestas acostumbradas más a versionar temas de otros que a crear composiciones propias.