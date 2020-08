Los «cabezones» se despiden de la Torre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Maruja Campoviejo

23/08/2020 05:00 h

Llega a su fin la que sin duda ha sido la edición más extraña del salón del cómic de A Coruña, Viñetas desde o Atlántico, marcada por las limitaciones de aforo y demás medidas anticovid y por haber estado dedicado al cómic infantil y juvenil. Una cuestión de justicia: «Siempre se nos ha mirado como al hermano pequeño, como a unos que hacen dibujitos para niños, sin darse cuenta de que estamos cosechando, formando a los que mañana serán los adultos lectores de cómics», explica Enrique Vegas, uno de los autores más exitosos del momento gracias a las adaptaciones que realiza de grandes éxitos cinematográficos (de Star Wars a Los Vengadores), protagonizadas por sus cabezones, unos seres irresistibles para niños y para mayores (miren, si no, el dibujo que nos ha dedicado, con Spiderman vigilando la torre de Hércules).

«Lo que siempre he pretendido con estos personajes es hacer un cómic que les gustara a los hijos pero que no les avergonzara a los padres», cuenta el dibujante. Y lo ha conseguido. Basta darse una vuelta por la Rúa da BD, donde están las casetas de las editoriales y tiendas especializadas, para ver cómo los padres intentan convencer a sus vástagos de que se lleven otro tomo más de los cabezones, «que después, al llegar a casa, leen ellos antes que los niños». Todavía puede visitarse la exposición que Vegas comparte con otros autores invitados al certamen, como Alessandro Barbucci, Pau y Xulia Vicente, en el Kiosco Alfonso. Enhorabuena a toda la organización de Viñetas por sacar adelante una edición que no las tenía todas consigo.