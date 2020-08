El presidente de la Asociación Comercial y Empresarial Ciudad Vieja: «Aquí estamos pelexando no mes de agosto máis atípico desde que teño uso de razón»

0

Los comerciantes también están sufriendo por el incremento de casos activos de covid-19 en A Coruña. No solo por las restricciones, sino también por el clima de miedo que se crea y que provoca que por las calles no se vea mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta que es agosto. Adolfo López, presidente de la Asociación Comercial y Empresarial Ciudad Vieja (Aceca), apunta que «aquí estamos pelexando no mes de agosto máis típico desde que teño uso de razón». López destaca que desde que la Xunta aplicó las primeras restricciones se percibió que «quen tiña previsto vir, e non digo xente de lonxe, retráese. E iso estase a notar dunha forma importante».

El presidente de Aceca resalta, hablando de foráneos, que «están os que xa veñen todos os anos, pero do resto nada. Isto vai afectar fortemente ao comercio e marcar un antes e un despois na actividade comercial. Algúns negocios xa pecharon». Adolfo López considera que se podrá hacer una valoración más exacta de la situación a finales del mes de septiembre, una vez se haga balance de una época veraniega que para muchos suponía «paliar o que non se da feito noutros momentos do ano».

También indica que la cancelación de eventos y fiestas fue un varapalo, por la cantidad de gente que arrastra a la ciudad: «Agora dámonos conta do importantes que son para a nosa economía». Por otra parte, López valora como «suficientes» las medidas adoptadas por la Xunta, aunque en lo relativo al ocio nocturno las ve «un pouco duras».