Javier Bermúdez: «Mediante el arte pretendo acercar la obra de Díaz Pardo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Dolores Vázquez

Sada 22/08/2020 05:00 h

Javier Bermúdez (1981, Ferrol), vecino del barrio sadense de Fontán, iniciará este sábado, a las 12.00 horas, la transformación un edificio público de usos múltiples que hay junto a las pistas en el paseo marítimo de Sada para rendir homenaje a Isaac Díaz Pardo en el 100.º aniversario de su nacimiento. Firma sus obras como JA, es ilustrador, se formó en la Escola Pablo Picasso de A Coruña y a modo de presentación indica en su Instagram: «Pinto y coloreo sin salirme».

—¿Cómo llega al homenaje?

—Es una colaboración con el Concello. Hablé para que me cedieran un muro tras el aislamiento, porque yo pinta mucho en paredes al aire libre y surgió este proyecto colaborativo: recuperar el edificio que está enfrente del hotel en el 100.º aniversario de Díaz Pardo. Voy a reinterpretar una de sus obras.

—¿Conocida?

—Para quien conozca su trabajo, es A rapaza que leva na cabeza un mundo de cousas que pode precisar na vida. Comenzamos con la reinterpretación de esa obra y vamos a continuar el edificio con motivos de Castro y Sargadelos.

—¿Qué le parece el otro mural que se hizo en Sada también para homenajear a Díaz Pardo?

—No me gusta comparar el trabajo de los demás, no conozca a la artista, pero veo el trabajo y valoro que se hagan ese tipo de obras. Esto no es Ordes o Carballo, un museo de arte al aire libre, pero puedo valorar del mural que es un comienzo.

—¿Cuál es su objetivo?

—Colaborar con el Ayuntamiento, conseguir el espacio y mediante el arte acercar la obra de Isaac Díaz Pardo a la gente, aunque entre comillas, porque es un humilde homenaje de mi parte. Tal como están las cosas lo que se pretende es que el arte sea más accesible en la calle, no tenemos que verlo solo en un museo.

—¿Cuánto le llevará?

—Depende del tiempo y las visitas, porque soy muy parlanchín, pero creo que en un día debería de estar. Es en blanco y negro con mucho detalle.

—¿Y el resto de las paredes?

—El resto se continuará pintando, pero es una sorpresa.

—¿Vive profesionalmente de la ilustración?

—Desde la pandemia la cosa ha cambiado un poco, pero llevo años viviendo. Realmente he hecho de todo dentro del arte, desde pintar paredes, ilustración editorial, digital... me gusta pintar de forma muy llana.

—¿Cambiaron a peor?

—Sí para la gente que pintamos en la calle, se sigue trabajando en digital, pero me gusta más lo analógico.

—¿Dónde se puede ver su obra?

—En el proyecto de las Meninas, en Ferrol. Soy muy reticente, sí que vendo y expongo, pero no lo hago con mucho bombo, solo tengo una cuenta de Instagram, @jandmade, con la que hago un juego de palabras porque me gusta el trabajo manual.

—Firma como JA o JA!

—Me conocen así por muchas cosas, porque deriva de Javier y porque siempre he sido muy risueño. La exclamación depende del día.