La ciudad de A Coruña sumó casi 350 nuevos casos de covid-19 en una semana

La Voz de Galicia F. Brea

A Coruña 18/08/2020 17:46 h

Los alcaldes de los concellos de la comarca de A Coruña volvieron a mantener este martes una reunión con responsables de Sanidade para analizar la evolución del virus. Los datos revelan que en la ciudad se sumaron cerca de 350 casos en tan solo una semana. Concretamente, fueron 342, ya que el pasado día 11 se contabilizaban 290 y este martes llegan ya a 632.

La tónica ascendente de contagios se dio en todos los municipios en los últimos siete días salvo en Abegondo, que se mantiene con dos. La subida en Arteixo fue de 39 casos para colocarse con 58; en Culleredo sumaron 31 para llegar a 48; en Oleiros el incremento fue de 18 positivos y ya son 32; en Cambre cuentan con ocho más y se sitúan en 18; en Sada suman seis para quedarse en ocho, en Bergondo pasaron de cero a cuatro y en Carral de dos a tres. En total, en la comarca se contabilizaron 449 nuevos casos en un semana.

En cuanto a las personas en seguimiento, en A Coruña ya son 1.289 por las 691 que había el pasado martes día 11. El siguiente concello con mayor incremento fue Arteixo, que pasó de 71 a 125; seguido de Oleiros, que subió de 56 a 88; Culleredo, de 58 a 72; Cambre, de 47 a 63; Sada, de 15 a 21; Bergondo, de cero a 10, y Carral, que aumentó de dos a ocho. Por su parte, en Abegondo la cifra se redujo de 16 a 12.

Algunas Administraciones locales se han emitido valoraciones de la reunión mantenida. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, apuntó que «trasladamos las reiteradas dudas de los hosteleros locales sobre la prohibición de consumier en la barra, ya que se emitieron dos publicaciones en el Diario Oficial de Galicia contradictorias. Desde la Consellería nos comunicaron que, por el momento, la norma que rige para Culleredo es la prohibición de consumir en la barra. También remitimos la lista para hacer el cribado de PCR, en el que participarán 160 personas del sector farmacéutico, personal municipal que está en contacto con el ciudadano, del servicio de ayuda a domicilio, miembros de la Policía Local, emergencias o taxistas».

Alejandra Pérez Márquez, alcaldesa de Bergondo, destacó que «informáronnos de que houbo unha leve melloría na situación epidemiolóxica, xa que a subida dos casos positivos foi menos que nos días anteriores. Como onte era festivo local en Bergondo, algunhas das persoas que figuraban na listaxe para facer as PCR non estaban no municipio e non puideron achegarse, pero trasladarase outro listado con eses nomes para que podian facer a proba noutro municipio».