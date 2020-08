El Ayuntamiento de A Coruña facilita al Sergas un listado con el personal municipal para que se le realice la PCR

0

a coruña 18/08/2020

El Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con la Xunta, ha realizado un listado del personal trabajador susceptible de tener contacto con los usuarios o usuarias de los servicios públicos municipales con el objetivo de ayudar a controlar la evolución de la pandemia en la ciudad. Durante este martes y miércoles, en el puesto habilitado en el centro del Ventorrillo, los sanitarios les practicarán la prueba PCR a un total de 80 empleados municipales por hora.

En concreto, en un primer registro se incluyen 99 personas pertenecientes al cuerpo de Bomberos; 69, de Protección Civil; 145, del área de Servicios Sociales; 884 trabajadoras del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria); y 235, de la Compañía de Tranvías. Todas las pruebas son voluntarias tal y como exigen desde el Sergas, por lo que el número de personas que se someterá a ellas no se sabrá hasta que finalice la campaña. También hay que tener en cuenta que muchas de ellas no están activas o no ejercen su labor en contacto con la ciudadanía, por lo que es previsible que el total al que se le realizará el control no supere el millar. Esta jornada se inhabilitó un carril en la calle Francisco Miguel para tal fin, pero el miércoles quedará toda la calle cortada con el objeto de agilizar el proceso.