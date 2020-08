La residencia de mayores Orpea, en A Zapateira, pendiente del resultado de las PCR realizadas tras los ocho contagios entre sus residentes

0

La Voz de Galicia

A Coruña 17/08/2020 14:41 h

El coronavirus ha entrado de nuevo en varias residencias de mayores situadas en el área de A Coruña, en concreto, en Orpea de A Zapateira (Culleredo), donde el domingo se comunicaron ocho usuarios contagiados tras el positivo en covid-19 de uno de sus trabajadores. El director del departamento de prensa del centro, Ricardo Buchó, ha indicado que ahora se contabiliza un empleado más, lo que eleva la cifra a ocho usuarios y dos trabajadores infectados por coronavirus.

Buchó aseguró que se trata de «pacientes asintomáticos que están en la residencia». Por ello, se ha seguido el protocolo de contingencia por el que todos los mayores se encuentran confinados en sus habitaciones. También, «se han realizado PCR tanto a residentes como a trabajadores para conocer el escenario del virus» indicó el responsable.

Una vez se obtengan los resultados de la prueba, «se podrá sectorizar la residencia y situar a cada mayor en el área correspondiente» ha señalado Ricardo Buchó. Desde la anterior crisis, las residencias de mayores han tenido que aplicar un protocolo de sectorización por el cual se dividen en función de cuatro colores: rojo (orientado a los positivos), naranja (para los posibles casos), amarillos (las personas que hubieran tenido contacto con algún positivo) y finalmente, el indicativo de color verde para los usuarios libres de síntomas o sospechas.

Buchó ha señalado que en el centro se habían establecido todos los protocolos relativos a la prevención, higiene y seguridad, «desde el uso de EPI, distancia social entre los visitantes y residentes y tomadura de temperatura antes de entrar al recinto». Añade que desde que «ha habido un brote, no existen las visitas ni las salidas al exterior». Los mayores deberán pasar un período de 15 días confinados en sus habitaciones. De momento, no se han registrado nuevos contagios desde el domingo: «Estamos pendientes de las PCR y hasta que Sanidad no facilite el resultado, no tenemos información adicional» concluye el responsable de comunicación.