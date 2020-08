Betanzos rinde homenaje a los Pita y los colaboradores del globo

0

16/08/2020 20:08 h

El globo de Betanzos, ese ingenio de papel que asombra todos los años el San Roque no volará. La medianoche de este 16 de agosto fallará a su cita, pero doce horas antes, al mediodía, el Concello quiso rendir homenaje a las personas que forman parte de la nueva Fundación Globo de Betanzos, integrada por miembros de la familia Pita y representantes de las personas que colaboran año tras año en el lanzamiento del aerostato.

Hubo recepción oficial en la sala capitular del consistorio y la firma en el Libro de Oro, en un acto en el que la alcaldesa, María Barral, les entregó una reproducción del globo de Betanzos realizada por Sargadelos.

Barral transmitió la importancia del globo para los betanceiros y betanceiras, «e o sentimento que o seu lanzamento produce en todos nós». «Un sentimento difícil de entender para os que non naceron en Betanzos, pero que fai que as festas de San Roque que sexan tal especiais», apostilló. La regidora también remarcó la importancia del globo como símbolo «imborrable da historia de Betanzos e unha imaxe identificativa en todo o mundo».

Tras expresar la tristeza por la pérdida este año de esa tradición, al igual que la de Os Caneiros, deseó que «o ano que ven poidamos celebrar de novo as festas como se merece, e asistir a esta centenaria tradición do lanzamento do globo».

Por la tarde, la alcaldesa llevó a cabo la ofrenda a San Roque en la iglesia de San Domingos, un acto de más de 600 años de tradición y que este año tuvo un mensaje especial debido a la crisis sanitaria. «Todo mudou desde o principio cunha pandemia, o covid-19, que se expandiu rapidamente por todas partes, e que nos retrotaeu aos tempos medievais da peste negra cando ti fuches protagonista. É por iso que este ano, a ofrenda adquire máis valor pola excepcionalidade da celebración, por enmarcarse tamén en momentos de gran tristeza, de loito e dor, así como de grandes incertezas derivadas desta pandemia, a que deixa tras de si a milleiros de familias orfas dos seus seres queridos», indicó la regidora, que recordó a las «vítimas, nas que desgraciadamente tamén se atopan betanceiros e betanceiras, aos seus familiares e amigos, que saiban que non as vamos esquecer e que o seu recordo aniñará para sempre nos nosos corazóns».

Barral, tras hacer un repaso por la biografía de San Roque, recordó que fueron los dominicos los que extendieron su culto como intercesor de la peste y dijo que en estos momentos el covid permitió descubrir «persoas e colectivos que nesta crise antepuxeron a protección e o coidado dos demais aos seus medos lexítimos, traballando sen descanso, dando o mellor de si e perdendo, en moitos casos, a súa propia vida no empeño», citando entre ellos a «profesionais da sanidade, dos servizos sociais, de entidades coma Cruz Vermella ou Protección Civil, das forzas de seguridade, da alimentación, do transporte, da limpeza, científicos e epidemiólogos e tantos outros traballadores e traballadoras aos que lles debemos gratitude e respecto, e que propician, sen dúbida, unha fonda reflexión sobre o transcendental valor dos servizos públicos e a necesidade de dotalos e fornecelos de medios técnicos e humanos, xa que son os piares que manteñen en pé o noso Estado de Benestar».

Barral vinculó a la relajación la aparición de nuevos brotes y pidió a la población responsabilidad. También habló de otras situaciones complicadas, desde las provocadas por la crisis económica o por las situaciones de violencia contra la mujer, además de hacer un llamamiento «ao diálogo por parte de todas as Administracións, en prol do interese xeral que sempre debe prevalecer por riba de calquera outra cuestión. Afastar a crispación, e deixar atrás a confrontación. Porque son moitas máis as cousas que nos unen e porque a sociedade reclama de nós solucións».

