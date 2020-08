Mercedes continúa durmiendo debajo del paseo marítimo del Orzán

0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 15/08/2020

Mercedes, una mujer de 60 años y que dice ser de Pontevedra, continúa durmiendo al descubierto, eso sí, lo hace como ella quiere, al lado del mar. Sigue pasando las noches en la rampa de bajada a la playa del Orzán, debajo de un alar que forma el paseo marítimo frente al colegio Salesianos.

Mercedes duerme a la intemperie en esta zona desde el pasado mes de abril, en plena pandemia del coronavirus, a pesar de que desde el Ayuntamiento explicaron a finales de mayo que ya se le estaba «haciendo un seguimiento para tratar de que no vuelva a la zona».

Añadieran que casi diariamente le visitan agentes de la Policía Local y del departamento de Asuntos Sociales y que le ofrecen alternativas de alojamiento, «pero ella se niega rotundamente a los ofrecimientos, dice que ella prefiere vivir así, sin depender de nadie».

Su supervivencia no es fácil y aunque asegura que come diariamente, reconoce que no pude darse «un festín», subraya. Asegura que el dinero para realizar la compra lo obtiene «de los trabajos que me van saliendo», pero no explica qué tipo de actividades realiza.

Para asearse utiliza las duchas del Orzán, «el agua sale fría, pero también me espabila». Y cuando recoge sus cosas que utiliza para acampar camina por toda la ciudad, sobre todo por Os Castros.

La mujer ya montó en el 2017 un asentamiento debajo de las Esclavas. Construyó una caseta con paraguas, papeles, cartones y plásticos.

Durante su estancia corrió serios peligros en días de temporal. De hecho fue desalojada el 17 de enero del 2018 de la zona de Riazor cuando a la costa de A Coruña llegó con fuerza el temporal Evi.

Los vecinos del Orzán piden a las Administraciones que adopten medidas para revertir la situación de Mercedes, «que le busquen un lugar digno para que pueda dormir, sobre todo por humanidad». Pero también aluden a la imagen que da de la ciudad esta situación en pleno verano «en uno de los accesos a una de las playas más bellas del mundo», subrayan.