La vigilancia sobre el uso de mascarillas se centrará en la hostelería y calles concurridas de los barrios de A Coruña

La Voz de Galicia David García

A Coruña 14/08/2020 14:05 h

Zonas en las que haya concentración de locales de hostelería y calles de los barrios de A Coruña que habitualmente congregan a un alto número de ciudadanos serán los puntos principales de vigilancia policial para controlar el uso de mascarillas.

De cara a este fin de semana no se prevé un refuerzo mayor de la presencia policial, más que el que ya se está desarrollando desde que esta semana se implantaran nuevas medidas como la prohibición de fumar si no existe la distancia mínima de separación. Este jueves se impusieron en la ciudad 12 denuncias por este motivo, además de otras 37 por no utilizar mascarilla.

La zona comprendida entre las plazas de Vigo, Ourense y Pontevedra fue una de las que estuvo bajo la vigilancia específica de la Policía Local con este fin y en colaboración con la Nacional y la Autonómica. La previsión para estos días es continuar con los repartos zonales para poder cubrir toda la ciudad.

La alcaldesa, Inés Rey, señaló esta mañana que la posibilidad de implantar medidas más restrictivas en la ciudad ante el incremento de casos activos de covid-19 es «competencia» de la Xunta y que el Ayuntamiento «colaborará» con las decisiones del Gobierno autonómico igual que durante el estado de alarma lo hizo con el de Madrid.

Limpieza

Inés Rey y Valentín González Formoso, presidente de la Diputación, firmaron esta mañana el convenio para la puesta en marcha de la primera fase del plan de choque de limpieza, que cuenta con financiación provincial.

La regidora también aclaró que los problemas de los últimos días en la recogida de basura deberían quedar resueltos a lo largo del día de hoy después de que se reforzase el servicio para cubrir las rutas que habían quedado sin completar.