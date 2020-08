El alcalde de Cambre insta a la Xunta a que «axilice» la certificación necesaria para ejecutar el dragado de la ría de O Burgo

0

a coruña 13/08/2020

El alcalde del Concello de Cambre, Óscar García Patiño, insta a la Xunta de Galicia a que «axilice» la certificación necesaria para ejecutar el dragado de la ría de O Burgo. García Patiño mantuvo, a lo largo de los últimos días, varias conversaciones con la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, con el fin de interesarse por la regeneración de la ría de O Burgo. Como el regidor reclamó en múltiples ocasiones, «trátase dunha actuación moi esperada e pola que levamos anos loitando».

Tras las conversaciones mantenidas con la subdelegación del Gobierno en A Coruña, García Patiño constató que el Estado cuenta con los fondos para la ejecución del proyecto. No obstante, esta licitación está pendiente de la certificación de disponibilidad de terrenos, un paso previo necesario para su licitación. De hecho, tal y como recoge la Ley de Contratos del Sector Público, los terrenos tienen que estar libres de cargas en el momento de hacer el replanteo y antes de iniciar la obra. En este sentido, la Xunta de Galicia tiene autorizadas varias concesiones de marisqueo que afectan a la disponibilidad de estos terrenos.

El regidor insta a la Xunta de Galicia a que «axilice esta documentación para levar a cabo, dunha vez por todas, o dragado do estiario. Neste tema non se trata de pasarse a pelota entre as diferentes administracións, senón de poñerlle unha solución a esta situación dunha vez por todas». García Patiño señala además los importantes beneficios que supondría este proyecto: «a ría do burgo destaca non só a súa riqueza ambiental, senón tamén o seu enorme potencial para ser una fonte de ingresos para moitas familias da contorna».