La comarca coruñesa se vuelca en el control «nunha semana clave», pero pide respaldo de otras Administraciones

La Voz de Galicia

Arteixo 12/08/2020 18:35 h

Los concellos del entorno de A Coruña asumen que hay que mantener las medidas restrictivas para controlar la pandemia. Así se lo trasladaron en la reunión con Sanidade el mediodía de este miércoles, en la que les indicaron que «esta é unha semana clave» para contener la propagación, un encuentro mantenido al mismo tiempo que se celebraba la rueda de prensa en la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, instaba a un mayor control desde los municipios diciendo que «lamentablemente confirmamos que hai unha enorme relaxación nos controis que están en vigor na área sanitaria nos últimos cinco días».

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, subrayó que su gobierno mantendrá la «máxima colaboración» con la Xunta para «contener los contagios» y «revertir» la expansión del virus en la zona. Rey hizo un reconocimiento al, por lo general, «comportamiento ejemplar» de la ciudadanía, y subrayó que se reforzarán las medidas contra una minoría de «comportamientos irresponsables» que empañan esa tónica general. Sobre las peticiones del conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, para que la Policía Local refuerce la vigilancia de las medidas de seguridad, Rey señaló que «todos haremos un esfuerzo con los medios a nuestro alcance, y estoy segura de que la cooperación del resto de las Administraciones» permitirá abordar la situación. También hizo un llamamiento a la población para extremar precauciones y cumplir con el uso de la mascarilla.

El regidor de Arteixo, Carlos Calvelo, reconoció que se les ha pedido extremar las medidas en los próximos siete días. Apuntó que se pide la colaboración de la Policía Local para controlar, pero también apeló a la responsabilidad de la gente. «Só se pode solucionar coa concienciación de todo o mundo», estimó. Reconoció que las Administraciones locales no cuentan con los medios suficientes para controlar, ni tampoco los hosteleros para hacer cumplir las normas, por eso consideró necesario reiterar las medidas para lograr la colaboración ciudadana.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, recordó que «los policías locales llevan cinco meses realizando un esfuerzo sobrehumano en las tareas de seguridad derivadas de la pandemia» y remarcó que «su trabajo ha sido y es fundamental». Ante la petición realizada de una mayor vigilancia, consideró que «es preciso dotar de más medios a los concellos para apoyar a las fuerzas de seguridad locales». Rioboo ya había advertido en la primera reunión del lunes la imprescindible coordinación entre la Xunta y la Delegación de Gobierno, que es la que ostenta las competencias en materia de seguridad. Desde Culleredo, se respaldó «plenamente las medidas adoptadas por el comité de expertos» y se mostraron «leales a las determinaciones basadas en criterios técnicos». Consideraron que es fundamental la concienciación de la ciudadana del imprescindible cumplimiento de las medidas y recomendaciones. También anunciaron que se reforzará, en la medida de lo posible, los servicios de la Policía Local.

Óscar García Patiño, alcalde de Cambre, indicó que «o Concello fixo, fai e seguirá facendo todo o que estea na súa man para cumprir que se cumpran as últimas medidas e restricións anunciadas pola Xunta». En este sentido, informó de que se están duplicando los controles y dijo que esperan que «a Xunta poña á disposición dos concellos os recursos necesarios para que estes poidan facer cumprir a normativa»., En su caso, ya han solicitado a «auxiliares que poidan reforzar a plantilla da Policía». Asimismo, indicó que han pedido a la Policía Local, que estos días ha impuesto 11 denuncias por incumplimientos en el uso de la mascarilla, que supervise los locales de hostelería en cuanto a aforos y distancias.

El alcalde de Sada, Benito Portela, no tomó las declaraciones de Núñez Feijoo como reprimenda sino que entiende que lo que se les pide es un mayor esfuerzo, que dijo que se pedirá a los trabajadores, pero consideró que también hay que pedir esa misma implicación «a outras Administracións que terán que centralizarse para traballar nesta comarca». Considera que no piensa que insinuase una inacción, «non creo que esa fose a intención senón que nos piden un esforzo máis para controlar e concienciar a xente, que é o máis importante». Reconoció que los concellos no pueden poner un policía por cada persona y apeló a «responsabilidade individual», en lo que consideró que es un momento crucial, debido al incremento de casos en el área. «Aínda que non sexan en Sada, non podemos actuar por separado», dijo respecto al crecimiento de positivos.

Por su parte, la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, valoró que «se manteñan estas restricións se se considera que poden axudar a controlar a expansión do virus» y apostilló que «está claro que se non somos responsables e facemos caso as medidas que se nos impoñen isto irá a peor e haberá que tomar aínda outras máis drásticas».

En el caso de Carral, Javier Gestal, apostilló que «o problema non é ir á praia, senón ir aos postos de traballo», respecto a la frase del presidente de la Xunta sobre «se nos vemos obrigados a ter que confinar cidades ou comarcas o problema non será se podemos ir á praia ou non». Gestal indicó que «a meirande parte das persoas traballan fóra dos seus municipios», Indicó que lo principal es «reducir os contaxios e iso lograrase adoptando medidas e logrando que todos e todas as cumpramos». En este sentido, hace un llamamiento para que la población extreme las precauciones. «Estamos vivindo unha situación crucial e é importante que todos e todas cumpramos coas medidas de seguridade e prevención para baixar o número de contaxios», afirmó.

Como representante de Abegondo participó en la reunión el alcalde en funciones, Alberto Seoane, quien consideró «razonable que se prolonguen las medidas en la comarca para mitigar la propagación del covid». Indicó que «la salud es prioritaria y hay que cumplir a rajatabla lo que estipulen las autoridades sanitarias» y afirmó que «debemos concienciarnos con firmeza por responsabilidad social».