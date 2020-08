Cambio de vacaciones por solidaridad

0

11/08/2020 05:00 h

Que queda gente buena en el mundo lo viene a demostrar la historia que me cuentan desde el Club de Leones de Sada. El protagonista es Juan Carlos Tilve Castelo, un hombre que tiene 34 años y un corazón inmenso que ha decidido invertir los mil euros que tenía ahorrados para irse de vacaciones en Navidad en alimentos para los más necesitados. Y lo ha hecho a través del Club de Leones antes citado, presidido por Mercedes Raíces, que ha visto cómo durante la pandemia se ha duplicado la demanda de los alimentos que reparten. «Estos meses veía las colas que se formaban a las puertas del club para recoger comida. Parecía imposible que pudiera haber para todos. Allí vi caras conocidas y decidí que había que echar una mano», explica este benefactor que ya sabe de sobra lo que es trabajar con la solidaridad, ya que lleva unos cinco años llevando comida a los sintecho de A Coruña. Pero esta última donación va más allá: «Tenía un dinero guardado para las vacaciones, pero tal y como están las cosas no creo que me mueva mucho, así que mejor invertirlo en esto», cuenta con naturalidad. Para descargar toda la mercancía que consiguió tuvo que alquilar un camión con grúa y echar mano de la familia y las amistades: «Les llamé para que me ayudase a descargar la comida, y terminaron añadiendo ellos sus propias donaciones de alimentos y juguetes», explica. La experiencia, asegura Juan Carlos, ha sido maravillosa. Tanto es así que lanza un mensaje a todo el mundo: «La vida da muchas vueltas, e igual mañana somos nosotros los que estamos ahí haciendo cola para recoger alimentos. Por eso animo a todo el mundo a que pruebe a donar, porque es algo fantástico, engancha». Hagámosle caso.