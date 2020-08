Se incrementan las medidas de seguridad en la Feria del Libro y Mostrart

0

La Voz de Galicia

A Coruña 08/08/2020

Las Ferias se despiertan a medio gas. Mostrart, uno de los pocos eventos de artesanía que se han celebrado en Galicia durante esta nueva normalidad abría su puertas a las 11.00 horas. En esta jornada marcada por nuevas restricciones, se respira un aire de seguridad y alivio entre los comerciantes que ahora podrán continuar hasta el 13 de agosto, como estaba previsto.

Rosa Castro vicepresidenta de Asociación Galega de Artesáns (AGA) y propietaria del puesto Encoiros explicaba los ligeros cambios que se habían tomado: «Mantíveronse as medidas que tiñamos ata agora. O único que se incrementou, por circunstancias específicas e de infraestruturas, foi plantexar unha redución de capacidade». Si antes la feria permitía la entrada de algo más del 50 % del aforo, ahora se limitará estrictamente la mitad.

La jornada del viernes fue «un día moi duro para todos os expositores» recuerda Rosa. Alrededor de las 14.00 horas recibían la primera noticia por la que se cancelaba la feria. «Unha hora máis tarde» explica, «o Concello volve a valoralo e nos apoia en todo momento para poder abrir mentres se tomaba a decisión». Finalmente, a última hora de la tarde los comerciantes recibían las nuevas indicaciones. «A incerteza foi dura porque moitos expositores son de fora.Temos aloxamento e desmontar onte supoñía deixalo sete días antes cando xa esta pagado», recuerda la vicepresidenta, «foi un disgusto ata que soubemos que continuabamos». Desde la organización se señaló desde el primer momento que ellos no eran «festejos o verbenas, senón comercios» indica Rosa, «dedícamonos á venta e a lexislación nos ten que amparar como comercio».

La Feria del Libro también conoció a última hora de la tarde que podría continuar hasta el lunes, tal y como se indicaba en el DOG. Por problemas de desplazamiento, el viernes se cancelaron las firmas de Miguel Barrera y Ángel Suanzes. Hoy no asistirá a la caseta de sinaturas el autor Kiko Da Silva. Mientras que el domingo y lunes, Isaac Xubín y Emma Pardo estarán ausentes, respectivamente.

Los libreros y libreras comentaban que estaban recibiendo menos visitas que el resto de días. José Barreiro de Komic Santiago señalaba que «hemos notado menos gente. Lo que ocurrió ayer está afectando al ritmo». Fue un día de vaivenes para la apertura: «A las dos nos dijeron que teníamos que cerrar. Una hora más tarde recibíamos la contraorden. Tuvimos que esperar hasta la noche para conocer la decisión» relata Barreiro. Para él fue un alivio porque esto «significaba que podrían mantener las esperanzas para la Feria del Cómic, donde también estaremos».

José Barreiro señalaba que cuando recibimos la primera llamada, «nos alarmamos al pensar que alguien se había contagiado aquí». Él sabe que «el miedo es libre y esperamos que la gente sea consciente de que en la feria se toman todas las medidas de seguridad» concluye el librero.

Desde la organización no se implantó un protocolo extra, porque incluso el aforo estaba limitado a cuatro personas por puesto. Antón Pedreira de Librería Pedreira recuerda que «seguimos coas mesmas medidas porque son as máximas. Pedimos que a xente non se pare para charlar, senón que sigan a circulando».

Respecto a la asistencia, Pedreira señala un leve retroceso: «As restriccións que se implantaron estanse notando. Ao suspenderse as festas, moita xente da área metropolitana pode non achegarse ao centro da cidade». Algo en lo que todos coinciden es en esperar una mejora en el resto de días.