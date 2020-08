Culleredo pide a la Xunta que «agilice al máximo» los trámites para la regeneración de la ría de O Burgo

Insiste en que la actividad marisquera puede continuar hasta que se haga la adjudicación

La Xunta replicó este jueves a las declaraciones de la subdelegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, que responsabilizaba al Gobierno autonómico de no poder licitar el dragado de la ría debido a las licencias de marisqueo. Desde la Xunta, en cambio, se exige al Estado «que licite de inmediato a dragaxe da ría do Burgo e que deixe de poñer escusas e de culpar ao Executivo galego da paralización dunha obra que depende só da vontade do Goberno central».

Desde la Administración gallega se puntualiza que «non é a comunidade a que debe certificar a dispoñibilidade dos terreos, que son de titularidade estatal, polo que xa ten esa dispoñibilidade e podería licitar as obras».

Seguir leyendo