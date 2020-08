La repentina cancelación del Noroeste no sorprende a su público

0

La Voz de Galicia Arantxa Ramos A. G.

A CORUÑA 07/08/2020 22:20 h

La cancelación del Noroeste Pop Rock se oficializó la mañana del viernes, justo el mismo día en que se esperaba su inicio. El festival de música, que este año ofrecía una programación más limitada que en ediciones anteriores, se ha suspendido por motivos de seguridad, siguiendo las nuevas restricciones en el área coruñesa.

Queríamos disfrutar con vosotros/as del #FestivalNoroesteEstrellaGalicia. Eso nos llevó a reformular esta 34 edición hacia un formato XS.

Sabíamos que, si la situación sanitaria se complicaba, la posibilidad de que el festival se viese afectado existía.

Lamentablemente sucedió😔 pic.twitter.com/4QHbOQLysy — Festival Noroeste Estrella Galicia (@FestNoroeste) August 7, 2020

A lo largo de la semana las expectativas con el Noroeste habían aumentado y ya no quedaban entradas para ver a Triángulo de Amor Bizarro, que hubiera actuado a las 22.30 horas. Por contra, la plaza de María Pita siguió como los anteriores días de la temporada estival, con sus terrazas llenas y algunos turistas. Pero el palco vacío en mitad del lugar continuaba llamando la atención de quien no se había enterado aún de la noticia. Un grupo de amigas se acercó tímidamente a preguntarle al encargado de seguridad por cuáles serían las actuaciones de la noche. Este hecho se repitió toda la jornada con personas de todas las edades - e incluso nacionalidades-. Las expresiones al descubrir la respuesta era de decepción, pero no de sorpresa. «Llegamos a la plaza y teníamos curiosidad por quién venía», comentan las jóvenes. Una pareja mayor que paseaba por la zona admitió que «preguntamos pero ya nos esperábamos la respuesta».

Minutos antes de lo que habría sido el turno de Cloaca, llegaban furgones y técnicos que procedieron a desmontar algunas partes del palco y empezar a llevarse equipos de iluminación y sonido.

Estos conciertos no solo se prepararon en el escenario Nonito Pereira de María Pita, sino que también el parque de Santa Margarita había sido acondicionado para recibir a Laura + Lamontagne & Picoamperio (20.00 horas) y DL Blando (22.30). También se esperaban actuaciones en ambas localizaciones el sábado y el domingo con Sara Sístole, Pardo, Víctor Coyote, Viveiro + Lydia Botana, Allova, Moura e a Irmandade Ártabra, Zeltia e Irevire, The Bo Derek's, Viuda Gómez e hijos, Javi Becerra & Carolina Rubirosa, Bushdoctors y Ataque Escampe.

Lamentablemente, habrá que esperar a la próxima edición para volver a disfrutar de la música en directo de este festival. Mientras tanto, se podrá descubrir la Historia Gráfica do Noroeste en distintos puntos de la ciudad, en los que se recogen fotografías de archivo y algunos textos sobre el recorrido de sus treinta y cuatro ediciones.