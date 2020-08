La Feria del Libro y Mostrart seguirán abiertas en A Coruña

0

La Voz de Galicia Lucía Cancela A. G.

A Coruña 07/08/2020 21:28 h

El área sanitaria del concello coruñés ha registrado 177 casos activos este jueves. El gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, aseguró que el incremento de números «fai pensar en risco de transmisión comunitaria». Ante esta situación, se ha decidido mantener ambas ferias en el día en el que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, ha anunciado que en A Coruña y su comarca se cierra el ocio nocturno, se prohíben las verbenas y las fiestas y se reducen las actividades al 50 % de su aforo.

A última hora de la tarde, se conocía que las ferias expuestas a pie de calle se mantienen en funcionamiento, según lo confirmado por el Ayuntamiento en un comunicado. Los eventos de exposición y venta de artesanía manual y del libro se consideran espacios seguros al contar con un estricto protocolo. Ambos han ampliado la distancia entre los puestos, de esta forma, la Feria del Libro se trasladó, en el último momento, al Cantón Pequeño. Además, se impuso un solo carril de circulación para que todos los visitantes caminen en el mismo sentido. De igual forma, las dos ferias en la nueva normalidad establecieron un aforo limitado con el que controlar las posibles aglomeraciones.

Mostrart

Ante la noticia positiva para los participantes, se mantiene la oferta anunciada en un primer momento. En Mostrart, Sandra Fierro de Armaior reconocía que medianamente se lo esperaba. No obstante, consideraba que al cumplirse las medidas de seguridad desde la entrada, «me resultó contradictorio». Sobre todo, indicaba, «cuando es la única que se ha celebrado desde la vuelta del confinamiento y llegas con muchas ganas». Una de las visitantes a la exposición, Andrea Gestal, veía la cancelación como «algo innecesario si todos tenemos algo de sentidiño» y hacía hincapié en la actitud de los comerciantes: «Recuerdan continuamente que cumplamos con todo el protocolo», y añadía que este tipo de eventos «vienen genial como dinamizador de la economía». Con ello coincidía Eva Montenegro, otra de las clientas que paseaban por la muestra: «Estas feiras están perfectamente controladas e reguladas. Son necesarias pola falta de actividade cultural na cidade e para a economía dos artesans, que xa era precaria e estaba limitada pola estacionalidade».

En la exposición de artesanía también estaba María José Lois, encargada de Cuaderna Maestra. «La posible cancelación fue sorprendente porque aquí la mayor parte de los días no es necesario limitar el aforo ya que hay poca gente de por sí y respetan las medidas de seguridad». Piensa que en esta feria todo está mucho mejor controlado que en otros lugares: «Al salir de aquí, me encuentro a gente sin mascarillas en terrazas y bares, con mayor descontrol y sería mejor empezar regulando esa situación». La queja no es para menos, «nuestro sector no se ha recuperado todavía. No pude ir a más ferias porque hay muy pocas y ya costó bastante celebrar esta», continúa, «perderíamos todos los gastos».

En el puesto de Xakaranda, Matías González recordaba cómo había variado el criterio: «Nos angustiamos bastante y fue una noticia dura, porque al principio se cancelaba pero finalmente cambió». No obstante, antes de conocer la decisión final de la Xunta, señalaba que hoy podrán estar pero «mañana no sabemos». Para él, las medidas se cumplen al milímetro.

Algo en lo que coinciden los tres comerciantes es que la acogida de la gente ha sido mejor de lo esperado. Según María José Lois: «Teniendo en cuenta el poco público que recibimos, la feria está siendo bien recibida». La exhibición de productos hechos a mano se alargará hasta el jueves, 13 de agosto, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 22.00, como estaba previsto.

El público que visite los 29 obradoiros disponibles podrán encontrar desde joyas y ropa, artículos de cocina e incluso un puesto de restauración de marroquinería.

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa hasta el lunes día 10 con su horario habitual de apertura, de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. Esto supuso un alivio para los libreros. Sabela Portos de Alvarellos Editora espera que no se cancele porque «es al aire libre, se ha seguido el protocolo sanitario y no pasó nada». Para ella no tiene comparación con otro tipo de actividades en las que sí pueden existir más aglomeraciones. Esta edición supone su tercer año en una feria del libro y en cuanto a las medidas de seguridad, observa que «la gente es respetuosa y además del control por parte de la organización, que es mayor, ellos tienen mucho cuidado». El recibimiento de la gente, «es mucho mejor de lo esperado».

En el puesto de Librerías Arenas, Juan Carlos Pérez explica que si se cancelase «habría que aceptarlo porque lo indicarían las autoridades competentes». No obstante, añade que «la continuidad del evento fue un alivio» porque «sería un fuerte varapalo para las librerías que vienen de estar prácticamente cerradas». En el transcurso de la feria, él observa que las medidas se cumplen «a grandes rasgos» y la gente «se sigue pasando a comprar y ojear», concluye.

Hace casi una semana que este evento abrió sus puertas y Antón Pedreira de Librería Pedreira asegura que la acogida, en su caso, «estase desenvolvendo mi ben. Estamos moi contentos porque vemos que a xente visítanos e como lles ofrecemos seguridade, que era o que buscaban, volveuse moi receptiva cara ó libro, que sempre tira». Pedreira calificó la inicial notificación del cierre como algo «desastroso» porque «creouse unha situación de inquietude entre os escritores e na cidadanía da Coruña».

El propietario asegura que las medidas de seguridad se han cumplido, y que «a partir de agora, vánse incrementar». Considera que el problema reside en la confusión que generó que el programa de la Feria del Libro apareciese en el cartel de las Fiestas de María Pita: «As feiras poden facerse con o sin festas» y cree que «non é lóxico que unha feira ao aire libre, que cumpre as medidas de seguridade ao máximo como demostrouse en Santiago de Compostela, acabase por pagar algo do que non ten a culpa».

En los visitantes a la exposición literaria, las opiniones son dispares. Manuela Boga está a favor de la cancelación: «Toda protección es buena por parte de las responsabilidades», a ella le preocupan los contagios. Fidelina Seco pensaba lo contrario: «Eu creo que non se debería cancelar porque son tres días máis e teñen coidado». De igual forma, Fernando Fernández comentaba que «la feria está organizando y las medidas se siguen aplicando» porque la solución al problema, «reside en la corresponsabilidad de cada uno», concluía.

Finalmente, tras la confirmación de la Xunta emitida por María Pita, este fin de semana se espera la visita de 22 autores y autoras que acudirán a los puestos, diseñados específicamente para mantener la seguridad, a firmar ejemplares de sus obras. Elena Gallego o Miguelanxo Prado estarán en la tarde del sábado, mientras que Yolanda Castaño, Pilar García Negro o Bruno Bambi, en la del domingo. Para cerrar esta 26.ª edición, el lunes se despedirá la feria con la presencia de Luis Pousa, Pedro Feijoo y Nacho Carretero.