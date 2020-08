La comarca de A Coruña acata las medidas y pide concienciación para evitar otras más drásticas

0

A Coruña 07/08/2020 19:34 h

Comprensión y acatamiento ha sido la tónica general de las declaraciones de los regidores de la comarca coruñesa tras las restricciones impuestas este viernes por el Gobierno autonómico. El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, indicó que «si las autoridades sanitarias han tomado esta decisión, tenemos que concienciar a la gente y acatarlas». «Sería mucho más preocupante que con el paso de los días sean necesarias medidas extraordinarias y más drásticas, seamos prudentes», concluyó.

Su homólogo de Culleredo, José Ramón Rioboo, que mostró a Sanidade su respaldo a las medidas, espera que esta situación sirva para que todos los colectivos «tomen conciencia» de la necesidad de actuar con responsabilidad individual «a rajatabla» para poder regresar a la nueva normalidad. Fruto de las medidas anunciadas por la Xunta, Culleredo se ve en la obligación de cancelar el feirón previsto para este domingo, 9 de agosto, por la mañana.

Por su parte, el alcalde de Cambre en funciones, Juan González Leirós, se reunió con la Policía Local para coordinar y hablar de las restricciones que se aplicarán, pendiente de lo que establezca el DOG. Sin embargo, por precaución ya se anunció que se cancela la actuación del programa Son de bares prevista para este domingo, 9 de agosto en la Xamonería Rodil atendiendo a las restricciones de Sanidade.

Mientras que en Sada, Sanidade confirmó al alcalde, Benito Portela, que no tenían positivos y se apeló «a responsabilidade de todas e todos para cumprir estritamente coas recomendación sanitarias e poder volver á normalidade canto antes». Asimismo, desde el Concello se anunció que «quedan suspendidas todas as actividades públicas e privadas no municipio de Sada nos vindeiros cinco días, incluidos o outlet Sada Comercio, o feirón, o cine de verán, as actividades de Sada Móvese, e cantas actividades estivesen programadas, até que a Consellería de Sanidade remita novamente as medidas a adoptar».

Por su parte, en el Concello de Carral recibieron, la mañana de este viernes, una llamada de la gerencia del Sergas informándoles de que, debido a la subida de casos en el área sanitaria, se adoptarían una serie de restricciones. El gobierno local manifestó su conformidad con estas medidas y señaló que son «lógicas y coherentes».

Más allá del cinturón de A Coruña, las decisiones de la Xunta han hecho variar los planes a municipios del entorno. En este sentido, Lisardo Santos, alcalde de Sobrado dos Monxes, anunció que se cancelan los actos previstos para este fin de semana como medida de prevención ante los brotes. «Ante os gromos detectados estes días na área metropolitana da Coruña e na súa contorna, desde o Concello de Sobrado decidimos aprazar, como medida de prevención, os actos que se terían desenvolvido esta fin de semana no noso municipio, entre eles a XIV edición do Día da Bici», apuntó y consideró que «máis importante agora mesmo e preservar a saúde dos nosos veciños e veciñas». «Tamén quero transmitir unha mensaxe de tranquilidade e pedir á veciñanza que siga comportándose con exemplaridade, como o fixo ata o momento. Que sigan poñendo a máscara, lavando as mans e gardando as distancias, actitudes esenciais para non dar pasos atrás», apuntó.