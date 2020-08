El pleno de A Coruña debatirá la declaración de Javier Tebas como persona non grata

0

06/08/2020 17:37 h

La corporación del Ayuntamiento de A Coruña debatirá la declaración de Javier Tebas, presidente de La Liga, como persona non grata en la ciudad después de los acontecimientos que están ocurriendo en torno al partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. La moción se debatirá en el próximo pleno ordinario, que tendrá lugar el 10 de septiembre.

Esta iniciativa fue presentada por la Marea Atlántica, que señala a Tebas como «responsable último da viaxe do C.F. Fuenlabrada o pasado 20 de xullo, cando xa se coñecían os positivos por covid-19 dos integrantes do equipo dende o 18 de xullo, sobre os que non se informou en tempo e forma ás autoridades sanitarias». La moción contará con un segundo punto que es solicitar el apoyo del pleno a todas las medidas legales que se impulsen tanto desde el Ayuntamiento de A Coruña como desde la Xunta de Galicia.

Además, la iniciativa también incluye el traslado del apoyo de toda la corporación municipal al Deportivo, «ao deportivismo en xeral» y a Álex Bergantiños tras ser trasladado a dependencias policiales después de la filtración de un audio suyo, dirigido a sus compañeros, tras una denuncia por supuesta corrupción en el deporte para quedar en libertad sin cargos.