5.000 kilómetros en bici contra el hambre

La Voz de Galicia Maruja Castroviejo

A Coruña / La Voz 06/08/2020 05:00 h

No se trata de un superhéroe, pero casi. Bernat López se ha subido a su bici con el objetivo de dar una vuelta literal a la península ibérica con el objetivo de recaudar alimentos. En total, 5.000 kilómetros que quiere transformar en 5.000 kilos de alimentos donados al Banco de Alimentos: «La idea no surgió mientras pedaleaba, sino encerrado en casa, con el confinamiento. Me pregunté qué podía hacer un ciudadano normal como yo para echar una mano a aquellos que lo están pasando peor con esta pandemia», cuenta el ciclista. Al proyecto lo ha bautizado con el nombre de Uno + uno y, por el momento, está funcionando mejor de lo esperado: «Llevo un tercio de los kilómetros recorridos y ya hemos conseguido más de la mitad del objetivo final de alimentos». Salió de Barcelona el 16 de julio, pasó por Zaragoza, Logroño, Vitoria, Bilbao, Santander y Gijón y hoy llega a A Coruña, donde al igual que en el resto de las 21 ciudades que visitará en su particular vuelta a España y en coordinación con la Federación de Bancos de Alimentos, se instalará un punto de recogida en el Obelisco en el que se podrán realizar las donaciones desde las 10.00 hasta las 22.00 horas. «Después seguiré hasta Santiago, Ponferrada, Zamora, Salamanca, Ávila, Madrid, Cáceres, toda Andalucía, Murcia y Valencia. Si el coronavirus no lo impide llegaré a casa, a Barcelona, el 2 de octubre, así que salí en verano y llegaré en otoño», explica este héroe solidario que hace un llamamiento para que todo el mundo se acerque hasta el Obelisco a dejar su granito de arena. Él ya está poniendo todo por su parte, soportando incluso una afección de estómago en plena ruta: «Pero se agradece mucho el clima que tenéis en Galicia, porque el calor que pasé en Aragón fue algo durísimo», asegura.