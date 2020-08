El Inn Club cierra por responsabilidad ante los incumplimientos de las medidas de protección por parte de la clientela

0

A Coruña 04/08/2020 17:22 h

El Inn Club, situado en Los Cantones Village, anunció este martes que cierra hasta nuevo aviso. Lo hace por «responsabilidad», según confirmaron sus gestores, que aseguran que intentan con ello hacer una llamada de atención para que se cumplan las normas higiénico-sanitarias.

Luis Diz, portavoz de un grupo que gestiona 13 establecimientos de ocio en A Coruña, estima que «es el momento de cerrar, hasta que la gente se adapte a la nueva realidad». Justifica la medida porque «hay un tipo de público que le cuesta cumplir las distancias». Optan por cerrar el local con una clientela entre veintitantos y 30 años, que es el que está poniendo más dificultades. Estima que el hecho de que coexistan distintos ambientes, «con terrazas abiertas hasta las tres de la mañana donde no te exigen cumplir las normas, luego llegan a un local donde se les exigen y no se adaptan, no están cómodos», afirma.

Aseguró que los jóvenes se muestran más cumplidores de las normas y es el único local donde consideraron que deberían tomar medidas. «Intentamos dar ejemplo, es una decisión empresarial porque hay que colaborar en inculcar que hay que tomar medidas higiénico-sanitarias para no volver para atrás».

Diz no avanza plazos para la reapertura, indica que el Inn Club volverá abrir cuando la gente se conciencie, ya que, asegura, no quieren ser partícipes de conductas incívicas.