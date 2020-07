El protocolo de seguridad ya está preparado en la Universidade da Coruña

0

En la mañana del jueves, el secretario xeral de universidades, José Alberto Díez de Castro; el Rector de la UDC, Julio Abalde, y la Vicerrectora de Planificación Académica e Innovación Docente, Nancy Vázquez, se reunieron con el decano de la facultad de derecho, José Antonio Seoane, para comprobar la normativa para prevenir contagios por covid-19 que se ha puesto en marcha.

El inicio de este curso se ha retrasado 15 días más de lo habitual, lo que el rector considera un plazo «asumible». La decisión fue tomada por el Sistema universitario de Galicia y la Xunta al valorar la situación: «En primeiro lugar, a celebración da selectividade requiriría paralizar a docencia e, ademais, preferimos ter tres semanas de preparación antes do comezo», indicó el rector.

Las tres universidades están finalizando los protocolos de seguridad. Ante las diferentes necesidades que cada grado pueda exigir y el número de alumnos que sume, el rector señaló que «dentro do mesmo marco xeral universitario, cada centro podera elixir o sistema docente que mellor se lle adapte: presencial, híbrido ou virtual», y añadió que lo único que se mantendría presencial serían las prácticas y las aulas interactivas. En el caso particular de la facultad de derecho, los matriculados deberán acudir como era habitual.

Preparados con antelación

En cualquier caso, las autoridades universitarias han resaltado que todos los grados están «preparados para afrontar outro confinamento» y adaptarse a la enseñanza a través de Internet. El secretario xeral agradeció «o traballo e disposición das tres universidades» y recordó que ante una situación «insólita», que el trabajo estaba hecho a un mes y medio de comenzar las clases: «Pese a que todavía estemos no prazo de cerrar actas, o persoal xa rematou a previsión académica e de escenarios alternativos, a parte física e de seguridade sanitaria e as enquisas de satisfacción do alumando».

Díez de Castro también apuntó que durante las últimas semanas se habían mantenido reuniones entre la vicerrectoría económica y las gerencias para conocer las necesidades de los centros educativos ante el nuevo curso. Para ayudar a las universidades en los gastos derivados de las medidas implantadas, «estamos tramitando un convenio que lles concedería tres millóns de euros». Finalmente, el secretario aseguró que los alumnos recibirían la misma educación de calidad, con condiciones de seguridad y tecnológicas de «primeiro nivel».

En el campus de A Coruña, los estudiantes deberán seguir la señalización desplegada en los suelos. Las entradas y salidas estarán organizadas por puertas diferentes en cada facultad, de modo que se eviten aglomeraciones.

Las aulas tienen aforo limitado y en caso de que no fuese posible mantener la seguridad de distancia, los alumnos deberán llevar la mascarilla puesta, especialmente durante las clases expositivas, que resultan las más numerosas. Otra decisión tomada que se suma a la nueva normalidad universitaria ha sido la prohibición del uso del ascensor, que en este caso y salvo expresa necesidad, estarán paralizados.