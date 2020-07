Los afectados por las becas USA quieren explicaciones de Inés Rey

0

A Coruña 29/07/2020 09:30 h

Las familias afectadas por la suspensión de las becas USA, a las que se les devolvió el dinero hace un par de semanas, siguen descontentas con al situación. Según explica una de las portavoces del colectivo, no entienden que no se les permitan viajar al país americano ni que se abra la convocatoria de las becas para el curso 2021-2022 sin guardar las plazas para los que irían en el 2020-2021. «Los grandes perjudicados de todo esto son las chicas y los chicos. Los que tengan dinero para pagar, irán por privado a Estados Unidos, hasta el momento sin problema. Y los que no lo tengan, no irán», denuncian. Además, el colectivo afirma que la suspensión de las becas USA es una decisión unilateral del Concello de A Coruña que hizo «caso omiso de las ofertas de solución realizadas por las madres y los padres de alumnos».

Este mismo miércoles, la junta de gobierno local tiene previsto dar luz verde a la resolución por mutuo acuerdo del contrato de servicios para gestionar y organizar el programa de becas USA. El ayuntamiento asegura que está analizando todas las alternativas para que el alumnado pueda realizar este viaje de estudios en el curso 2011-2022.