Ana Varela, «Lady Avellana»: «Mi carrera se basa en mi experiencia en el extranjero»

La Voz de Galicia A. G. CHOUCIÑO

A Coruña 04/08/2020 05:00 h

Arquitecta técnica por titulación, pero viajera y comunicadora por vocación. «Siempre viajé mucho con mi familia pero mi gran viaje en solitario fue con 24 años a México, donde viví durante un año como estudiante de intercambio», señala Ana Varela Vázquez. Una aventura que transmitió a través de su canal de YouTube, llamado Lady Avellana. «Hice algunos vídeos sobre cultura y viajes que, unos años más tarde, tuvieron mucho éxito y mi vida cambió», añade.

«Nunca sabía si ese mes entraría dinero en mi cuenta y sobrevivía gracias a mis ahorros, así que pronto empecé a buscar otros trabajos»

Esta experiencia en el exterior le hizo replantearse su profesión. «Me di cuenta de que me gustaba mucho más la comunicación y empecé a oír hablar de los nómadas digitales, personas que trabajan online mientras viajan por el mundo, y a mí eso me sonaba maravilloso». Por lo que decidió preparar una mochila y poner rumbo a Corea del Sur. «En ese momento, Lady Avellana Viajes ya era un canal de comunicación fuerte, así que conseguí hacer colaboraciones con empresas de turismo surcoreanas que me pagaban los viajes a cambio de escribir artículos para sus revistas». No obstante, Varela relata que su situación económica era inestable: «Nunca sabía si ese mes entraría dinero en mi cuenta y sobrevivía gracias a mis ahorros, así que pronto empecé a buscar otros trabajos». Comenta que estos empleos le ayudaron a remontar «especialmente en lo emocional». Pese a todo, Varela explica que se dio cuenta de que «precisaba de una estabilidad económica para poder tener una estabilidad emocional».

[[@instagram::https://www.instagram.com/p/B_F3QXZqvoi/?igshid=1x7rlkx5vhzig]]

El destino hizo que regresara a España justo antes de la crisis sanitaria del covid-19. «Volví en febrero y ahora, felizmente, puedo decir que ya encontré esa gran oportunidad y que en cuanto la situación en el mundo esté mejor y yo más habituada al trabajo, seguiré viajando y compartiéndolo en Lady Avellana Viajes».

«Mis nuevos compañeros son todo personas jóvenes que confían en mí y en mi profesionalidad, por eso no es importante en qué lugar del mundo esté o en qué horario lo haga»

«Ahora mismo mi carrera profesional se basa en mi experiencia en el extranjero» y gracias a ello actualmente forma parte de un proyecto en el que ayuda a empresas de diferentes sectores a ser visibles en Internet. «Mis nuevos compañeros son todo personas jóvenes que confían en mí y en mi profesionalidad, por eso no es importante en qué lugar del mundo esté o en qué horario lo haga. Lo importante, es que saque el trabajo adelante, lo que me permite seguir luchando por mi sueño de ser nómada digital», resalta.

Por el momento Varela avanza que viajará por España «mientras sea seguro para mi salud y la de los demás y, cuando pueda, volveré a Corea, pero tengo otro sueño que es conocer toda Latinoamérica, así que aún tengo viajes para largo».