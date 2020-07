Habrá fiestas en A Coruña del 1 al 9 de agosto

LA IMAGEN QUE NO SE REPETIRÁ: El festival Noroeste no podrá contar este año con la playa de Riazor, en donde el año pasado se reunieron más de 30.000 personas para ver a Patti Smith

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Xosé Gago Fran Brea

A Coruña 28/07/2020 20:28 h

Este año habrá fiestas en A Coruña, pero serán las más cortas y prudentes de la historia reciente de la ciudad, para minimizar el riesgo de contagio por el covid. Arrancarán como es costumbre el día 1, aunque sin pregón presencial, y finalizarán el 9 de agosto, cuando baje el telón el festival Noroeste.

El gobierno local llevaba semanas deshojando la margarita de qué hacer con las fiestas, en un año marcado por la pandemia que ya redujo al mínimo la actividad en la noche de San Juan.

En principio los días 1 y 2 de agosto se celebrarán conciertos en María Pita, mientras que el Noroeste se trasladará al fin de semana del 7 al 9.

La programación de los conciertos y de los días entre las actividades musicales se cerrará esta semana.

Está previsto que se apliquen medidas exhaustivas para minimizar el riesgo de contagio y controlar el aforo a las actividades.

Así, según ha señalado el gobierno local, «en todos os eventos levarase a cabo un protocolo covid-19 de cara a garantir a total seguridade das e dos artistas e mais do público asistente, aínda que no caso de que exista o mínimo risco para a saúde da poboación, optarase por suspender as actividades previstas». Además se montarán varios escenarios para evitar las aglomeraciones y todas las actuaciones se desarrollarán al aire libre. Todas las actuaciones correrán a cargo de grupos coruñeses y gallegos, y tendrán una asistencia máxima de 400 personas, que deberán reservar la entrada.